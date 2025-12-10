Iranska granica sve opasnija za Afganistance

Već desetljećima milijuni Afganistanaca koji bježe od rata, progona i siromaštva traže utočište u susjednom Iranu.

No prelazak granice duge 921 kilometar postao je sve opasniji jer iranske vlasti sve nasilnije suzbijaju nedokumentirane migrante.

Prema tvrdnjama talibanskih dužnosnika, najmanje desetero Afganistanaca ubijeno je 1. prosinca kada su ih iranski graničari upucali nakon što su ilegalno ušli u Iran iz zapadne afganistanske provincije Farah.

To je najnoviji u nizu smrtonosnih incidenata u kojima su afganistanski izbjeglice i migranti ubijeni nakon prelaska u Iran.

'Mrtva tijela'

Tijela ubijenih predana su njihovim obiteljima 2. prosinca. Talibanski dužnosnici rekli su da je desetero Afganistanaca ubijeno dok su tijekom noći pokušavali prijeći granicu. Dvije osobe iz skupine još se vode kao nestale.

Smrti su izazvale žestoke prosvjede u Heratu, najvećem gradu zapadnog Afganistana.

Prosvjednici, od kojih su neki poznavali žrtve, rekli su da su to bile mlađe muške osobe koje su išle u Iran tražiti posao kako bi prehranile svoje siromašne obitelji.

Noor Ahmad Islamjar, talibanski guverner Herata, rekao je lokalnim medijima da je "zaštita ljudskih života na pograničnim područjima temeljno načelo dobrosusjedskih odnosa".

Poručio je da su ubojstva na iranskoj granici "izazvala ogorčenje javnosti i predstavljaju ozbiljnu zabrinutost" za talibansku vladu te je pozvao Teheran da provede "transparentnu i sveobuhvatnu istragu".

Iranski dužnosnici nisu komentirali incident.

Sayed Suleiman Agha Bahir, zamjenik guvernera susjedne jugozapadne pokrajine Nimroz, rekao je da su im posljednjih mjeseci predana tijela više od 100 Afganistanaca ubijenih tijekom pokušaja prelaska u Iran.

"Nekih dana primimo i do pet mrtvih tijela", rekao je prošlog tjedna lokalnim medijima.

Povijest nasilja

Pucnjava 1. prosinca nije bila izoliran slučaj.

U studenome sedmoro Afganistanaca ubili su graničari korištenjem vatrenog oružja, u blizini iranskog grada Saravana, navela je organizacija za ljudska prava Haalvsh.

Ista grupa izvijestila je i o ubojstvu najmanje šest Afganistanaca, uključujući djecu, u iranskoj pokrajini Sistan-Belučistan, koja graniči s Afganistanom, u rujnu.

U listopadu 2024. misija UN-a u Afganistanu pozvala je na istragu navoda da su deseci afganistanskih migranata upucani i ubijeni na afganistansko-iranskoj granici.

Ovi incidenti pokazuju koliki rizik Afganistanci spremno prihvaćaju kako bi pobjegli od siromaštva i teškog ekonomskog stanja u zemlji.

Nakon što su talibani preuzeli vlast 2021., jedna od najvećih humanitarnih kriza na svijetu dodatno se pogoršala. Bez međunarodne razvojne pomoći, afganistansko gospodarstvo još se više urušilo, a nezaposlenost i siromaštvo rastu.

Istodobno, tvrdolinijski islamistički režim počinio je teška kršenja ljudskih prava, uključujući pogubljenja i mučenja, što je dovelo do masovnog odlaska stanovništva u susjedne zemlje.

Ravna i surova iranska granica, kojom se koriste trgovci drogom i krijumčari ljudi, oduvijek je bila opasna. No sve veći broj ubijenih Afganistanaca poklopio se s iranskim planom da protjera milijune afganistanskih izbjeglica i migranata.

U prvih osam mjeseci ove godine Teheran je deportirao 1,1 milijun Afganistanaca, navodi UNHCR. To je uz oko milijun Afganistanaca protjeranih prošle godine.

Iran je dao rok do kraja godine da svi nedokumentirani Afganistanci napuste zemlju.

UNHCR procjenjuje da u Iranu živi oko četiri milijuna Afganistanaca, većinom bez dokumenata.

Maher Mohmand, afganistanski aktivist za ljudska prava, kaže da ljudi "napuštaju Afganistan zbog gladi i siromaštva".

Ističe da međunarodne humanitarne konvencije obvezuju Teheran da se skrbi o svim Afganistancima koji dođu na njegov teritorij.

"Umjesto da ih ubija, [Iran bi im trebao] pružiti [ekonomske] prilike", dodao je Mohmand.