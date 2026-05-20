FIFA će na stadionima Svetskog prvenstva zabraniti predrevolucionarnu iransku zastavu

Svetska fudbalska federacija (FIFA) prema izveštajima planira da tokom Svetskog prvenstva ponovo zabrani navijačima da na stadionima nose iransku zastavu iz perioda pre revolucije, obnavljajući kontroverzu koja je bacila senku na turnir u Kataru pre četiri godine i izazvala reakciju iranske dijaspore i opozicionara.

O zabrani je izvestio Atletik (The Athletic) u utorak nakon što je FIFA ukazala na svoj kodeks ponašanja na stadionima, koji zabranjuje "transparente, zastave, odeću i druge predmete političke, uvredljive i/ili diskriminatorne prirode" na utakmicama.

Za razliku od Katara, gde zabrana nije sprovođena dosledno, očekuje se da će se zabrana na prvenstvu koje se ove godine održava u SAD, Kanadi i Meksiku primenjivati kao opšta politika.

U izveštaju se navodi da je iranski fudbalski savez podneo FIFA-i listu zahteva u vezi s učešćem reprezentacije, uključujući "poštovanje iranske zastave", dok je FIFA opisala nedavne razgovore s iranskim fudbalskim zvaničnicima kao "odlične" i "konstruktivne".

Belgijska poslanica iranskog porekla Darja Safai koja se godinama zalaže za pravo žena u Iranu da ulaze na stadione, rekla je za Radio Farda (Iranski servis RSE) da zabrana neće zaustaviti navijače iz dijaspore.

"Ako insistirate, ako sednete na svoje mesto i zauzmete ga, oni ne mogu ništa da urade. Uvek sam govorila: Ovo je moja prava zastava, ovo je moje mesto i ja ću sedeti ovde", rekla je ona.

Safai je napravila direktno poređenje između zvanične zastave Islamske Republike i ikonografije iz sovjetskog doba. "Zastava Islamske Republike je ideološka zastava, uporediva sa srpom i čekićem komunizma. To nije prava zastava iranskog naroda", dodala je ona.

Sporna zastava s grbom lava i sunca decenijama se koristila, a motiv lava i sunca ima korene u persijskoj heraldici još iz 12. veka, pre bilo koje moderne monarhije, i postao je zvanični nacionalni grb Irana nakon Ustavne revolucije 1906–1907. godine. Novouspostavljena Islamska Republika ga je 1980. zamenila novim grbom, pretvarajući oba simbola u snažne političke simbole.

Novi grb je stilizovani kompozit dizajniran tako da istovremeno podseća na lale, mač i reč "Alah" na arapskom pismu, dok na ivicama zastave stoji natpis "Alahu Akbar" ponovljen 22 puta, što upućuje na datum revolucije po iranskom kalendaru.

Od tada, simbol koji je predstavljao persijski nacionalni identitet kroz vekove i dinastije najistaknutije je preuzeo monarhistički pokret, mada su ga Iranci širom opozicionog spektra takođe isticali kao širi simbol otpora Islamskoj Republici.

Iran igra u Grupi G sa Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom. Turnir počinje u junu.