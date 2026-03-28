Iranska revolucionarna garda pokušava da regrutuje decu 'borce' već od 12 godina

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da deca već od 12 godina mogu učestvovati u ulogama podrške odbrani. Usred tekućih američko-izraelskih napada, IRGC je najavio pokretanje široke kampanje za mobilizaciju pomoći građana u poslovima poput bezbednosnih patrola i rada na kontrolnim punktovima. Prema međunarodnom pravu, deci mlađoj od 15 godina zabranjeno je učešće u neprijateljstvima, a Međunarodni krivični sud regrutovanje dece smatra ratnim zločinom.