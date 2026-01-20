Dostupni linkovi

Novi snimci svedoče o brutalnosti iranskih snaga bezbednosti

Novi snimci svedoče o brutalnosti iranskih snaga bezbednosti

Novoobjavljeni snimci prikazuju iranske snage bezbednosti kako pucaju u demonstrante 8. januara i provaljuju u zgrade i domove kako bi hapsili i tukli ljude nakon masovnih protesta širom Irana. Radio Farda razgovarao je sa porodicom jednog od ubijenih demonstranata prilikom brutalnog gušenja protesta. Organizacija za ljudska prava HRANA, sa sedištem u SAD, saopštila je da je prilikom suzbijanja protesta ubiijeno 3.900 ljudi i da su procene da taj broj bude mnogo veći.

