Novi američki napadi na puteve i mostove dok Iran uzvraća udarac državama Zaliva

Američki napadi na Iran proširili su se rano 18. jula od žarišta Ormuskog moreuza na više lokacija širom centralnog i južnog Irana, uključujući i vojne borbene avione, dok je Iran nastavio da napada američke saveznike u Zalivu, čime se krhko primirje dodatno narušava.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su njene snage "pokrenule rundu udara na Iran sedmu noć zaredom. Napadi su osmišljeni da nastave da degradiraju iranske vojne kapacitete po uputstvu vrhovnog komandanta".

Oko šest i po sati kasnije, u 5 ujutru po iranskom vremenu, CENTCOM je saopštio da je talas napada završen.

CENTCOM je saopštio da je "pogodio lokacije za nadzor, vojnu logističku infrastrukturu, podzemno skladište oružja i pomorske kapacitete. Američke snage su koristile borbene avione, dronove i ratne brodove pored drugih sredstava".

Saopštenja su stigla usred izvještaja da je saobraćaj kroz ključni Ormuski moreuz skoro potpuno smanjen usred višestrukih akcija američkih snaga i lansiranja raketa sa iranske strane.

Iranski državni mediji su 18. jula izvijestili o višestrukim napadima američkih snaga, uključujući mlazne borbene avione, duž Ormuskog moreuza, ali i na lokacijama udaljenim od važnog plovnog puta, uključujući Jazd u centralnom Iranu, jugozapadni grad Ahvaz i provinciju Huzestan na sjevernom kraju Persijskog zaliva.

Iranski mediji su izvijestili da je "nekoliko transportnih ruta" u oblastima provincije Hormozgan, koja se graniči sa Ormuskim moreuzom, blokirano "neprijateljskim" napadima na glavne puteve, najmanje dva mosta i transportni tunel.

Dan ranije, iranski državni mediji su saopštili da je pogođeno najmanje pet mostova na jugu. Prijavljeno je da je poginulo sedam ljudi u napadima na mostove u južnoj luci Bandar Hamir, gdje je pogođena i željeznička stanica. Prijavljeno je da je pogođen aerodrom dalje na istoku i dalje od obale u Iranšaru, u provinciji koja se graniči sa Pakistanom.

Reuters je naveo da video koji je verifikovao prikazuje ruševine, polomljene ograde i oštećeno vozilo na srušenom mostu u Bandar Hamiru. Iranski ministar inostranih poslova Abas Arakči rekao je da su tri osobe poginule dok su prelazile most.

CENTKOM nije precizirao mete svojih napada i višestruke tvrdnje Irana nisu mogle biti potvrđene.

Iran prijeti 'ofanzivnim operacijama punog obima'

U međuvremenu, iranski general-major Mohsen Rezaei zaprijetio je da je Teheran spreman da nastavi "ofanzivne operacije punog obima" ako američki napadi na njega nastave još dva ili tri dana.

Rezaei, viši vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, rekao je: "Iran se više neće ograničavati na odmazdu i nijedna politička granica neće biti bezbjedna", prema iranskoj novinskoj agenciji IRIB.

Dalje pojačavajući tenzije u regionu, države Zaliva, saveznice SAD, prijavile su iranske rakete i dronove, a napadi su prouzrokovali štetu na civilnim infrastrukturnim objektima.

Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je 17. jula da je mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) "ciljala" brod pod tajlandskom zastavom koji je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz.

Iran je najavio napade na zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke vazduhoplovne baze, uključujući Bahrein, Katar i Kuvajt, pored američkog broda u sjevernom Indijskom okeanu.

U objavi na mreži X, kuvajtska vojska citirala je portparola Ministarstva odbrane koji je rekao da je "iranska agresija rezultirala ciljanjem nekoliko objekata i kampova povezanih sa kuvajtskom vojskom korišćenjem neprijateljskih dronova, što je dovelo do povreda među brojnim pripadnicima kuvajtskih kopnenih snaga dok su obavljali svoje dužnosti".

"Povrijeđeni su dobili neophodnu medicinsku njegu i liječenje, a njihovo zdravstveno stanje je stabilno", dodaje se.

Kuvajtska vojska je takođe saopštila da je izbio požar i oštetio jedinice za proizvodnju električne energije u postrojenju za desalinizaciju vode i struju, iako tačno vrijeme tog napada nije bilo odmah jasno.

Iranska mornarica je ispalila krstareću raketu obala-more prema onome što je nazvala neprijateljskim američkim brodom u severnom Indijskom okeanu, objavila je državna novinska agencija IRNA.

Mornarica je saopštila da je lansiranje rakete izazvalo "strah i paniku" i primoralo brod da se pomjeri van dometa iranske mornarice.

Portparol UN je rekao da je generalni sekretar Antonio Gutereš zabrinut zbog najnovije eskalacije, posebno navodeći "napade na civilnu infrastrukturu u Iranu i širom regiona".

Broj prolazaka kroz Ormuz opada

CENTKOM je takođe saopštio da su tokom prva tri dana obnovljene blokade iranskih luka, američke snage preusmjerile četiri komercijalna broda, onesposobile jedan i ukrcale se na drugi kako bi "osigurale potpuno poštovanje" blokade.

Brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, kroz koji je prije rata prolazilo oko 20 procenata svjetskih zaliha sirove nafte i gasa skoro je ponovo zaustavljen nakon obnovljene razmene napada, prema podacima dobavljača podataka Kpler.

Samo osam brodova prošlo je kroz moreuz 16. jula, što je najniža brojka u posljednje tri nedelje i manje od 15 prolaza dan ranije i 48 prije dvije nedelje, rekao je Kpler.

Prije rata, više od 100 brodova je u prosjeku prolazilo kroz plovni put svakog dana.

Izvor: Radio Farda Radija Slobodna Evropa, AFP, Reuters i DPA