Zemlje Bliskog istoka u stanju visoke pripravnosti zbog nastavka američkih udara na Iran

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Bahreinu i drugim zemljama Zaliva dok se borba za kontrolu nad Ormuskim moreuzom nastavila nakon što su američke snage sprovele deveti dan vazdušnih udara na mete oko Irana.

Tenzije su se povećale tokom vikenda u Zalivu nakon što je objavljena smrt trojice američkih vojnika, a moguće i četvrtog.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da je cilj najnovijeg talasa udara bio da se oslabi sposobnost Irana da ugrozi brodove koji prolaze kroz moreuz, strateški vodeni put kojim obično prolazi oko jedne petine svjetskog tranzita nafte i gasa.

Predsjednik Donald Trump rekao je da su napadi takođe odali počast američkim vojnicima poginulim posljednjih dana.

"Ponovo smo ih veoma snažno udarili večeras", rekao je Trump novinarima u avionu Air Force One, dodajući da su udari izvedeni "u čast" onoga što je rekao da su "vjerovatno trojica velikih patriota".

Dan ranije, CENTCOM je objavio prve borbene gubitke u iranskom ratu od marta, navodeći da su dva vojnika poginula, a jedan nestao tokom odbrambenih operacija u Jordanu.

U svom posljednjem saopštenju, vojska je navela da je "nakon temeljne pretrage, američko vojno osoblje pronašlo neidentifikovane ostatke na toj lokaciji ranije danas [u Jordanu]. Proces ispitivanja radi provjere ostataka je u toku", što povećava mogućnost da su ostaci nestalog vojnika.

U tom saopštenju nije precizirano gdje se u Jordanu napad dogodio. Identifikacija žrtava nije data dok se ne obaveste članovi porodice.

Glavno mjesto američkih operacija na teritoriji bliskoistočnog saveznika je vazduhoplovna baza Muvafak Salti, oko 80 kilometara od Amana. Američke snage takođe imaju operacije u vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan i u drugim vojnim objektima u Jordanu.

Wall Street Journal i drugi, pozivajući se na izvore, objavili su da se napad dogodio na bazu Muvafak Salti, koju su američke snage koristile za pokretanje vazdušnih udara protiv Irana.

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je 20. jula da je gađao američke avione na jordanskom aerodromu Akaba balističkim raketama. Takođe je tvrdio da je napao američku vojnu imovinu i opremu u kampu Al-Adiri u Kuvajtu i vazduhoplovnoj bazi Ali Al Salem, kao i u Siriji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina takođe je saopštilo da su sirene za vazdušnu opasnost aktivirane na njegovoj teritoriji. Ostrvsko kraljevstvo je domaćin Pete flote SAD i poslednjih dana je bilo meta iranskih udara.

Američke snage i dalje djeluju u Iraku radi obuke i borbe protiv terorizma, iako je njihov broj značajno manji u odnosu na 170.000 na vrhuncu rata u Iraku. Američki i irački zvaničnici rekli su da bi američke trupe trebalo da se u potpunosti povuku u septembru.

Novoprijavljeni smrtni slučajevi povećavaju ukupan broj poznatih žrtava među američkim vojnim osobljem od početka američko-izraelskih napada na Iran od 28. do 17. februara, pri čemu su svi osim jednog navedeni kao borbeni gubici. Ukupan broj ne uključuje nestalog vojnika u Jordanu.

Iran je, u međuvremenu, saopštio da je 50 ljudi ubijeno u nedavnim napadima na zemlju, a više od 500 je povrijeđeno. Izvještaj nije mogao biti nezavisno potvrđen.

Uprkos izbijanju borbi nakon što je prošlog mjeseca postignuto privremeno primirje kako bi se dalo vremena za razgovore o potpunom mirovnom rješenju, portparol iranskog Ministarstva inostranih poslova Esmail Bagaei rekao je na konferenciji za novinare 20. jula da su diplomatske "razmjene" između Vašingtona i Teherana nastavljene.

"Obavijestili su nas posrednici, dobili smo poruke, bez ulaženja u detalje, ali glavna poenta je da je diplomatski aparat bio aktivan posljednjih dana i da su nam ideje prenijeli određeni posrednici", rekao je on.

Izvor: Radio Farda RSE, AFP, Reruters