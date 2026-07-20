Rubio: Iran koristi Ormuski moreuz kao polugu

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je 19. jula da Iran pokušava da iskoristi Ormuski moreuz kao "polugu protiv svijeta", optužujući Teheran da pokušava da kontroliše vitalni međunarodni plovni put, dok je istovremeno pozivao druge nacije da podijele teret zaštite globalnog brodskog saobraćaja.

Obraćajući se novinarima prije odlaska na Filipine na sastanak ministara inostranih poslova ASEAN-a, Rubio je rekao da su američke vojne operacije isključivo usmjerene na suprotstavljanje iranskim napadima na komercijalne brodove i smanjenje sposobnosti Teherana da ugrozi pomorski saobraćaj.

"Jasno je da Iran, barem neki ljudi u Iranu, žele da kontrolišu moreuz i da to drže kao polugu protiv svijeta", rekao je Rubio. "Sjedinjene Države će učiniti i nastaviti da čine ono što je potrebno da zaštite globalno brodarstvo, ali druge zemlje moraju da počnu da se angažuju i pomognu u nošenju tog tereta".

Rubio je rekao da Washington ne može ostati isključivo odgovoran za obezbjeđivanje jedne od najprometnijih pomorskih trgovinskih ruta na svijetu. "Nije posao Sjedinjenih Država da zauvijek štite brodarstvo za cijelu planetu", rekao je on.

Diplomatija ostaje moguća

Rubio je rekao da je trenutna američka vojna kampanja usmjerena samo na iransku imovinu koja se koristi za lansiranje projektila i dronova protiv komercijalnog brodarstva u Ormuskom moreuzu, opisujući plovni put kao međunarodni prolaz koji mora ostati otvoren.

"Jedini razlog zašto SAD provodi napade je protiv imovine Irana koja se koristi za napad na globalno komercijalno brodarstvo", rekao je.

Rekao je da su američke snage uspješno smanjile iransku sposobnost napada na brodove, dodajući da su mnogi napadi spriječeni prije nego što su se dogodili.

Potvrđujući da je Washington ostao otvoren za pregovore, Rubio je rekao da će diplomatija zahtijevati istinsku promjenu u ponašanju Teherana.

"Uvijek smo otvoreni za diplomatiju", rekao je.

Rubio je optužio Iran da krši prethodne dogovore nastavkom napada na brodove umjesto ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

"Njihovo ponašanje se mora promijeniti kako bi se promijenilo i naše", rekao je, dodajući da Teheran nastavlja da šalje signale direktnim i indirektnim kanalima izražavajući interes za pregovore, a istovremeno pokreće napade raketama i dronovima.

Podjele unutar Irana

Rubio je rekao da se čini da postoje sve veće podjele unutar iranskog vodstva između zvaničnika koji traže ekonomsko olakšanje diplomatskim putem i tvrdokornih pristalica odlučnih u nastavku vojne konfrontacije.

"Postoji sve veća podjela između onih koji razumiju da je njihova ekonomija u rasulu i drugih koji su vrlo militantni u svom pogledu na život i nastavljaju lansirati projektile", rekao je.

Rekao je da bi Washington pozdravio pregovore ako pragmatičniji glasovi steknu uticaj u Teheranu, ali je upozorio da će nastavak konfrontacije produbiti iransku ekonomsku krizu.

Rubio je optužio iransko vodstvo da preusmjerava resurse na podršku grupama uključujući Hezbollah, Hamas i regionalne milicije umjesto da ulaže u vlastiti narod.

Rekao je da unutar Irana, uključujući i među nekim vladinim dužnosnicima, raste svijest o tome da je trenutni kurs zemlje neodrživ.