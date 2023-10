Svoboda: 'Predsednik Srbije mora da odluči kojim putem želi da ide'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će morati da se odluči kojim putem želi da ide, kako u odnosu na to da li je za Evropu ili Rusiju, tako i u odnosu na Kosovo, rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) Hanes Svoboda (Hannes Swoboda), predsednik Međunarodnog instituta za mir sa sedištem u Beču.

"Ne možete izbeći donošenje odluke. Ne možete biti prijatelj sa svima. I morate takođe početi da govorite svojoj javnosti u Srbiji šta su vaše namere", rekao je Svoboda.

Svoboda, koji je ujedno i predsednik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za RSE je govorio tokom Beogradske bezbednosne konferencije, na kojoj je bio jedan od govornika.

Kraj aktuelne krize na Kosovu nakon napada u Banjskoj, Svoboda vidi u zajedničkoj istrazi koju bi uz Srbiju i Kosovo vodila i neutralna strana - Evropska unija (EU), Sjedinjene Američke Države (SAD) ili neka druga država.

"To je, po meni, jedini izlaz iz ove situacije. Inače ćete uvek da imate izvesnu dozu sumnje da druga strana krije ili izmišlja nešto", ocenio je Svoboda.

U napadu na kosovsku policiju 24. septembra u mestu Banjska na severu Kosova ubijen je policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko njih povređeno. U napadu na policiju poginula su trojica napadača, a u okolini Banjske je pronađen veliki arsenal oružja.

Vlast na Kosovu optužuje Srbiju za ovaj incident, dok zvanični Beograd negira umešanost.

Odgovornost za organizaciju te grupe javno je preuzeo Milan Radoičić, u tom trenutku potpredsednik stranke kosovskih Srba, Srpske liste, koja ima podršku zvaničnog Beograda i vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), čiji predsednik je do nedavno bio Vučić.

Institucije Kosova i Srbije vode zasebne istrage.



RSE: Gde i kada vidite kraj aktuelne krize Srbije i Kosova?

Svoboda: To, naravno zavisi od obe strane, od vođstva na Kosovu i u Srbiji i, naravno, od međunarodne zajednice, naročito EU i SAD, koju vrstu pristiska i insistiranja će razviti kako bi ubedili obojicu lidera da naprave kompromis. To je uvek teško, nije nikada lako, ali najgora stvar je da se kriza nastavi i možda ponovo bukne, jer uvek postoje ekstremisti, fanatici koji pokušavaju da doliju ulje na vatru. Čak i ako je požar mali, on može postati veći i opasniji.

RSE: Za sada znamo da i Beograd i Priština vode sopstvene istrage, ali nema međusobne saradnje. Priština kaže da je Beograd odgovoran. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će protiv bivšeg potpredsednik Srpske liste Milana Radočića, koji je preuzeo odgovornost za napad, biti podignuta optužnica, međutim Radočićić je na slobodi. Kako vidite te poruke iz Beograda?

Svoboda: Mi u suštini znamo šta se dogodilo, šta se događa mnogo godina unazad. Sa jedne strane, postoje veoma radikalni ljudi unutar zajednice Srba na Kosovu, koje podržava gospodin Vučić. Sa druge strane, imamo gospodina Aljbina (Albin) Kurtija (premijer Kosova) koji insistira da su svi građani Kosova isti, ali koji ne primenjuje dogovorenu i Zajednicu opština sa srpskom većinom.

Tako da, šta god da se dogodilo u ovom konkretnom slučaju, kao što je bio slučaj kada je ubijen Oliver Ivanović (srpski političar na severu Kosova), je rezultat klime koja se de facto promoviše, naročito od strane Srbije. Takođe, tu klimu promoviše i činjenica da je EU još uvek u relativno slaboj poziciji, sa pet država članica koje ne priznaju Kosovo.

Tako da se moraju preduzeti važni koraci napred. Ukoliko se ti koraci ne preduzmu, uvek ćete imati neke ekstremiste koji će reći - sada ću delovati, sada ću ubiti neke ljude ili ću sada promovisati mržnju i predrasude protiv druge strane. Naravno da morate sagledati konkretan događaj, ali događaj je rezultat dugoročnog razvoja situacije. Naredni događaj se može dogoditi za, ne znam, šest meseci ili dve godine, ali se nikada neće završiti.

RSE: Ipak, niko ne govori o rokovima do kada bi istraga napada u Banjskoj trebalo da bude završena a da počinioci odgovaraju. Po Vašem mišljenju da li će ovog puta EU i SAD biti uporne u tome da se ovaj slučaj razreši. Imali smo nerede u maju i ta istraga i dalje nije završena.

Svoboda: Trebalo bi da imate nezavisnog istražitelja ili relativno objektivnog istražitelja - jednog sa Kosova, drugog iz Srbije i onda još jednog zaista neutralnog, kako bi troje ljudi zajedno vodilo istragu. To je, po meni, jedini izlaz iz ove situacije.

Inače ćete uvek da imate izvesnu dozu sumnje da druga strana krije ili izmišlja nešto. Dakle, ako biste imali tri osobe, jednu iz Srbije, drugu sa Kosova i treću nezavisnu, spolja, to je jedini način da zaista uđete dublje u činjenice koji su uzroci i koreni ovog konkretnog slučaja.

RSE: Ta treća strana, za koju kažete da bi bila dobra ideja, da li bi to bio predstavnik EU? Ili neko drugi?

Svoboda: To bi trebalo da bude sudski istražitelj iz EU ili SAD, čak i iz neke druge zemlje, može biti iz Indije ili Južne Afrike, neke zemlje koja ima iskustva sa terorizmom. Ja to vidim kao jedini izlaz iz ove krize i to je način kako da se sarađuje po pitanju koje izaziva toliko podele kao što je ovaj slučaj.

RSE: Do sada smo imali samo šargarepe. Za manje od deset dana u Beograd i Prištinu dolaze specijalni izaslanici EU, SAD, Nemačke, Italije i Francuske. Dolaze li sa štapom? Koje poruke mislite da donose u Beograd srpskim zvaničnicima?

Svoboda: Mislim da je predsednik Srbije veoma sposoban da pliva na različitim talasima i da izbegava jasan stav gde želi da ide. To se odnosi i na generalnu globalnu situaciju. On je blizak prijatelj sa ljudima iz Rusije a sa druge strane želi da ide u Evropu, ima dobre odnose sa SAD, čak i sa Ukrajinom. Ali, na kraju dana i to bi morala biti poruka Vučiću - morate se odlučiti kojim putem želite da idete.

Ne možete izbeći donošenje odluke. Ne možete biti prijatelj sa svima. I morate takođe početi da govorite svojoj javnosti u Srbiji šta su vaše namere. Da li zaista želite da budete deo EU? Da li zaista želite da podržite Ukrajinu? Ili želite da kažete da je budućnost Srbije u rukama Rusije i (predsednika Rusije Vladimira) Putina? Ovo govorim na globalnom nivou.

Na ovom drugom nivou, poruka bi morala biti - Gospodine Vučiću, kakvu budućnost vidite za Kosovo? Da li zaista mislite da će Kosovo biti deo Srbije? Kakvu vrstu odnosa želite da razvijate sa Kosovom? I šta su preduslovi?

A, naravno, poruka bi morala biti upućena i Kurtiju - da konačno mora da uradi nešto po pitanju implementacije dogovorenih sporazuma, uključujući ono što se odnosi na srpsku zajednicu. Ne možete insistirati na stavu svakog pojedinačnog građanina. Naravno, ako su Albanci i Srbi jednaki, biće tretirani jednako. To je minimum.

Ali, ne možete izbeći da uzmete u obzir činjenicu da postoji određena istorija i da morate da uradite nešto za srpsku zajednicu. I morate uraditi nešto po pitanju formiranja Zajednice opština sa srpskom većinom, naravno bez toga da doprinesete podeli zemlje između Srbije i Kosova. Ali, morate uraditi nešto. Samo insistiranje na statusu quo nije moguće, to ne donosi mir.

RSE: Da smo videli neku vrstu volje i dogovora tokom poslednje runde dijaloga u Briselu, da je postignut neki napredak, da li bi do slučaja Banjska uopšte došlo?

Svoboda: Vidite, prvo morate da imate sporazum koji će potpisati obojica lidera. Inače, to nije dogovor. Drugo, morate imati raspored, šta ko treba da preduzme, u kom vremenskom okviru. Hoće li to sprečiti bilo kakve događaje? Ne. Ali, onda možete reći da će se obe strane složiti oko toga da se identifikuju i kazne počinioci, a zatim preći na naredne korake.

Važno je da postoji jasan potpisan sporazum i redosled, i jasna volja, koji god incident da se desi. Jer, u tom slučaju, ako ustanu fanatici, onda Vučić mora da kaže - ne dozvoljavam nijednom Srbinu, ni u Srbiji ni na Kosovu, da se ponašaju u suprotnosti sa onim što sam dogovorio. Zato što sam čovek koji se drži dogovora, a onda pojedini predstavnici Srba koji su razočarani i pokušaju da unište ono što je Vučić dogovorio moraju biti odgovorni i na kraju sam Vučić ih mora držati odgovornima.