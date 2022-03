Gustav Gresel: Ruski blickrig nije uspeo

Blickrig verzija rata u Ukrajini propala je već u prvoj nedelji invazije i Rusija trenutno pokušava da regrupiše svoje snage, ocenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa(RSE) Gustav Gresel (Gressel), austrijski ekspert za rusku vojsku u Evropskom savetu za spoljne odnose (ECFR).

"Rusija će sad pokušati da ovaj rat vodi na tradicionalniji sovjetski način, nego na način na koji biste pomislili - onako kako se vode brzi i munjeviti ratovi u 21. veku - jer mnoge su se ruske pretpostavke do sada pokazale pogrešnim", rekao je Gresel.

"Vidimo da mnoge stvari koje su uradili u Siriji u malom obimu, ili u Donbasu u malom obimu, nisu mogli da se repliciraju na rat u Ukrajini, koji je, kao vojna operacija, znatno veći od bilo čega što su ranije radili".

Gresel se u razgovoru fokusirao na otkrivanje suprotstavljenih i različitih brojki žrtava u ratu. On takođe daje procenu gde se trenutno nalaze ruske i ukrajinske snage i ocenjuje da odlučujući trenuci u ratu tek predstoje.

RSE: Kako vidite rusku vojnu taktiku do sada? Mislite li da postoje promene u strategiji Moskve? Da li se te promene događaju na terenu?

Fotogalerija Tvrđava zvana Kijev Historijski prizori ukrajinske prijestolnice utvrđene vrećama s pijeskom, protutenkovskim barikadama i naoružanim dobrovoljcima dok Rusija kreće u pohod na glavni grad Ukrajine.

Podijelite na Facebooku

Podijelite na Twitteru

Pošaljite prijatelju



Gresel: Problem je u tome što je prebacivanje opreme teško. Oni nisu uneli mnogo organizacionih elemenata koje imaju kod kuće, tako da oni zapravo moraju veoma duboko da restrukturiraju i reorganizuju snage, što je, po mom mišljenju, zašto smo videli takvu pauzu u borbi.

Mislim da su naredne nedelje veoma odlučujuće. Ako Zapad uspe da sruši rusku ekonomiju na način drugačiji nego što je Putin očekivao i ako Zapad isporuči Ukrajini mnogo oružja, kako bi održala stopu ubijanja na visokom nivou, mislim da bi Rusija moglo početi da traži izlaz i rusko društvo možda neće podržati rat na način na koji se Putin nada.

Naravno, ako režim sankcija izgubi zube i Putin vidi da je Zapad sa svojom podrškom došao do dna i ako ukrajinski otpor oslabi zbog trošenja municije i ljudi, onda bi, naravno, ovo moglo dati Rusiji i ruskoj ratnoj mašineriji, kao i njenoj propagandi, podsticaj da zaista krenu ka punoj pobedi. Ovo je teško predvideti. Sada smo u odlučujućem trenutku i naše akcije će odrediti tok rata u narednim nedeljama, kao i to da li Ukrajina ima šansu da održi stanje.

RSE: Jesu li ruske snage, po vašem mišljenju, još uvek sposobne da se regrupišu? Da li su sposobne da ostvare neke od svojih glavnih ciljeva, na primer opkoljavanje Kijeva, ili zauzimanje većih gradova na istoku zemlje? Jesu li to još uvek ostvarivi ciljevi, imajući u vidu probleme koje sta naveli?

Gresel: Nažalost, ciljevi Rusije još uvek su ostvarivi. Ali cena je mnogo viša nego što je Rusija očekivala. S druge strane, još uvek je moguće da Ukrajinci to spreče. Bitka za Kijev još nije odlučena. Drugi gradovi drže. Mnogo toga u ratovanju zavisi od lokalnog morala, od lokalnih veština i lokalne inicijative komandanata. Ukrajinski oficiri i organizovani otpor ukrajinske vojske bili su profesionalni i dobro organizovani, iznad naših očekivanja. Ako se tako i nastavi, Ukrajinci još imaju šansu da nanesu dodatnu štetu i uskrate Rusima pobedu. Oni, međutim, nemaju velike šanse da odbiju Rusiju i potisnu je van granica. To je, nažalost, izvan njihovih mogućnosti, ali su još uvek u poziciji u kojoj mogu da uskrate pobedu Rusiji.

RSE: Kad Ukrajinci govore o ruskim gubicima, procena je poprilično visoka, oni govore o 14.000 ili 15.000 ljudi. Zapadni zvaničnici, pak, govore da je to pre 5.000 ili 6.000. Razlike su velike i variraju. Ovde zapravo govorimo o pretpostavkama?

Gresel: Da to su pretpostavke. Zato što to niko ne zna, to je u određenoj meri samo nagađanje. Svaka strana u ratu, bez obzira u kom ratu - a to uključuje i Zapad kada je išao u Avganistan i Irak - precenjuje žrtve nanete na drugoj strani. To je vrlo lako, posebno kada je u pitanju indirektna vatra. Takođe, zato što su mnogi ljudi za koje mislimo da su ubijeni u akciji zapravo ranjeni i van borbe su, ali nisu ubijeni. Dakle, procena broja ubijenih u akciji bilo koje strane, u bilo kom ratu, u bilo kom trenutku, uvek je prevelik, u celoj istoriji ratovanja.

Mislim da Rusija u ovom trenutku igra na 1. april. Tada dolaze novi regruti i odlaze stari. Ruska vojska želi, naravno, da izvrši pritisak na mnoge od ovih demilitarizovanih regruta da potpišu nove ugovore za učešće u ovom ratu. Mislim da zbog toga trenutno ne vidimo mirovno rešenje ili ozbiljne pregovore na ruskoj strani. Igraju na 1. april, kada bi mogli da dobiju još jednu rundu regeneracije snaga. Dok ih ne iskoriste u borbi, mislim da Rusija neće ozbiljno pokušati da sklopi mir.

RSE: Od američkih, ukrajinskih i ruskih zvaničnika, vidimo različite i često kontradiktorne podatke o vojnim gubicima. Koji su razlozi za to? Kako bi ljudi trebalo da posmatraju te razlike?

Gresel: Čak i ako pokušate da objektivno utvrdite gubitke, nećete moći, jer s jedne strane ne vidite sve žrtve. Dakle, Ukrajinci mogu biti sigurni u vezi s ljudima koje zarobe, u vezi s ljudima koje ubiju kada izvrše napad, kontraofanzivu ili kad vraćaju teren, jer tada mogu da prebroje tela. Ali naravno, ukrajinski kontranapadi samo su mali deo ovog rata. Ukrajina je uglavnom u defanzivi.

Dakle, čak i ako pokušate da to iskreno procenite, u suštini je nemoguće. Očigledno, najteže je brojanje ljudi. Brojanje oklopnih vozila je lakše, jer vidite šta ste im uradili i nakon određenog vremena to vidite na satelitskim snimcima. Vidite uništena vozila, položena okolo. Zato su zapadni obaveštajni izvori bili u mogućnosti da to provere i dođu do svojih procena.

Ruske brojke su propaganda. Rusija pokušava da sakrije rat i razmere rata kod kuće i u osnovi objavljuju izmišljene podatke. Da su brojevi Rusa tačni, duhovi bi morali da voze sve njihove tenkove. Kada tenk eksplodira, u deliću sekunde, nema šanse da posada izađe, a ruski tenkovi imaju posadu od tri čoveka, tako da možete otprilike pretpostaviti, barem iz posada vozila, da ima mnogo više žrtava.