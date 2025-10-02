'Strah i bijes': Afganistanci o posljedicama prekida interneta

Skoro 48 sati Afganistan se nalazio u haosu i zbunjenosti nakon što je talibanska vlada uvela blokadu telekomunikacija širom zemlje.

Obnova mobilnih i internetskih usluga 1. oktobra dočekana je s velikim olakšanjem, ali i gnjevom, dok su se Afganistanci prisjećali kako su im se životi preokrenuli preko noći.

"Ova dva dana su djelovala nestvarno, kao da sam imao ružan san", rekao je jedan biznismen iz južne provincije Kandahar.

"Bio je ogroman uticaj na našu trgovinu, posao i transport robe. Nismo mogli uraditi ni pet posto od našeg uobičajenog posla", rekao je za Radio Azadi pod uvjetom anonimnosti iz straha od odmazde.

Talibani su 29. septembra bez upozorenja isključili pristup optičkom internetu i mobilnim mrežama, koje koriste isti sistem.

Potez je izazvao haos, poremetio letove i onemogućio ljudima pristup bankarskim i sistemima e-trgovine, ali i online poslovima i školovanju.

Talibani nisu dali službeno objašnjenje za ovu odluku. No, blokada je uslijedila nekoliko sedmica nakon što je ta islamistička grupa već zabranila pristup optičkom internetu u više provincija, pravdajući to brigom zbog "nemorala". Kritičari tvrde da se radi o dijelu šire kampanje gušenja individualnih sloboda i slobodnog protoka informacija.

Prekid komunikacija pogodio je obične Afganistance, privatne kompanije i državne kancelarije, a stvorio je probleme i za hiljade građana koji žive van zemlje.

"Nismo mogli nikoga nazvati, poslati poruku ili e-mail", rekao je jedan muškarac iz sjeverne provincije Balkh.

"Tokom ova dva dana ljudi su imali toliko problema, posebno mlađa generacija koja nikada nije iskusila život bez telefona ili interneta", dodao je on za Radio Azadi, također pod uslovom anonimnosti.

Internet je postao spas za žene u Afganistanu od kojih su mnoge izgubile pravo na rad i obrazovanje nakon zabrana koje su uveli talibani 2022. godine. Blokada interneta im je probudila strah da će izgubiti i posljednju nadu.

"Tokom ovih 48 sati osjećale smo se kao da nas guše", rekla je jedna žena iz zapadne provincije Herat za Radio Azadi.

Nakon što su zbog talibana izgubile mnoga prava, kaže, činilo se kao da sada ostaju bez pristupa čak i "internetu, mobilnim telefonima i mogućnosti da nazovu nekoga".