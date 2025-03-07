Napadi botovima: Lažni pratioci za stvarni pritisak
Šta se dogodi kada odjednom i bez posebnog razloga vaš Instagram profil dobije desetine hiljada novih pratilaca? Kako su došli tu i zašto nemaju sliku niti ikakve aktivnosti? Već neko vrijeme organizacije, mediji i pojedinci u BiH, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji se suočavaju sa botovskim napadima na društvenim mrežama. Otkud ti napadi i šta oni čine saznajte u podcastu Zaviri ispod površine.
Pogledajte / Poslušajte
