Okončana profesionalna saradnja doskorašnjeg direktora vesti N1 Igora Božića i Adria News Network

Kompanija Adria News Network i doskorašnji direktor vesti televizije N1 Igor Božić saglasili su se da okončaju profesionalnu saradnju, objavila je ta kompanija.

U saopštenju je navedeno da je u prethodnih 12 godina Božić imao "ključnu ulogu u izgradnji televizije N1 u jednu od najpouzdanijih i najuticajnijih informativnih redakcija u regionu".

Božić je naveo da je ponosan na "sve što smo zajedno izgradili i na standarde koje smo postavili."

"Nakon 12 godina intenzivnog i posvećenog rada, moje profesionalno poglavlje na N1 je završeno, budući da više ne uređujem program, niti vodim redakciju. Uveren sam da će redakcija nastaviti da radi profesionalno, hrabro i odgovorno i da čuva integritet koji je godinama bio zaštitni znak N1", rekao je Božić.

Direktor informativnog programa Adria News Network Brent Sadler ocenio je da je Božić "tokom dugog niza godina dao značajan doprinos N1 i imao važnu ulogu u njenom razvoju u jednu od najpouzdanijih i najuticajnijih informativnih kuća u regionu".

"Adria News Network će nastaviti da podržava redakciju N1 i obezbedi liderstvo, strukturu i podršku potrebne za očuvanje profesionalnih standarda, uredničkog integriteta i nezavisnosti koji su temelj njenog novinarstva", naveo je Sadler.

Novinarska i medijska udruženja i sindikati ocenili su da je odluka o smeni Igora Božića pokušaj "potpunog preuzimanja nezavisnih medija u Srbiji".

Sindikat Nezavisnost na N1 i Forbes Srbija upozorio je 28. aprila da i dalje ne postoji zvanična komunikacija sa menadžmentom o razlozima i okolnostima smene Božića.

"Iako je novi rukovodilac redakcije, Branislav Šovljanski, čovek koji potiče iz kolektiva i uživa poverenje zaposlenih, u redakciji i dalje postoji potreba za jasnim i zvaničnim objašnjenjem razloga za promene u uređivačkom i upravljačkom vrhu“, navedeno je.

Građani, studenti i novinari održali su dva protesta ispred televizije N1, tokom aprila, na poziv medijskih udruženja.

Protesti su održani u znak podrške nakon smene direktora te televizije Igora Božića i zbog zabrinutosti da bi to mogla značiti promenu uređivačke politike te kuće.

Na skupu 14. aprila pročitano je otvoreno pismo zaposlenih na N1, koji su upitali kakav zaključak treba da izvedu posle prvog poteza novog rukovodstva.

"Zašto je smenjen direktor koji je upravljao redakcijom koja je program učinila gledanim, poverenje javnosti učvrstila, koja je radila profesionalno i vredno uprkos bezbednosnim, psihološkim pritiscima i pretnjama i pod konstatnom baražnom paljbom moćnika“, navedeno je u tom pismu.

Božića je novi menadžment 3. aprila obavestio da je razrešen sa funkcije direktora, a kasnije je informisan da je "neraspoređen".

Prethodno je 19. februara osnovano preduzeće Adria News Network (ANN) kao deo restrukturiranja medijske kompanije United Group. Tada je deo medija, među kojima i N1, prebačen "pod kapu" tog novoosnovanog preduzeća.

Novi direktor N1 televizije je izvršni direktor za informativni program ANN Brent Sadler. On je 3. aprila naveo da kadrovske promene neće uticati na uredničku strukturu.

Urednici i novinari N1 i ranije su izrazili bojazan da je to uvod u promenu uređivačke politike, što su iz United Group-a odbacili.

Na takvu mogućnost ukazivali su i sredinom prošle godine kada je došlo do smene čelnih ljudi u United Group-a.

Priča o tome otvorena je i nakon što je Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP) objavio u avgustu 2025. audio snimak telefonskog razgovora direktora United Grupe (UG) Stena Milera i direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića.

Miler i Lučić razgovarali su, prema onome što je objavljeno, o strategiji da se umanji uticaj medija koji kritički izveštavaju o vlasti Aleksandra Vučića.

Predstavnici vlasti u Srbiji, na čelu sa Vučićem, godinama bez dokaza iznose najrazličitije optužbe na račun N1.