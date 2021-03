Luka Ploče na popisu 'ulaza' za kokain u Europu

Zaplijenjenih 73 kile kokaina visoke čistoće i trojica uhićenih prigodom pretovara droge, jedan je od najvećih uspjeha hrvatske policije u borbi protiv šverca narkotika uopće.

Kokain, upakiran u 60 paketića, nalazio se u posebnom kontejneru za prijevoz banana koji je do luke Ploče na jugu Hrvatske stigao iz južnoameričkog Ekuadora, a nalazio se u skladištu jednog poduzeća u nedalekom Opuzenu.

Krajem siječnja 2021. razbijen je krijumčarski lanac narkotika u Metkoviću, na hrvatskom jugu oko 500 kilometara od Zagreba. Četiri osobe su uhapšene, a ovo je kraj zločinačke karijere još jedne švercerske grupe, kažu u Policijskoj upravi (PU) dubrovačko-neretvanskoj.

"U posljednje vrijeme je očito [luka Ploče] postala jedna od primarnih luka na Jadranu. Osim luke Rijeka i talijanskih luka koje su prisutne već dugi niz godina, sada je očito da je luka Ploče postala vrlo interesantna", kazao je Neusidl na konferenciji za novinare voditelj Odjela kriminaliteta droga u PU, Hrvoje Neusid.

Novinar dnevnika "24sata" i koautor knjige "Hrvatska u kokainskom ruletu smrti" Vilim Cvok za Radio Slobodna Europa (RSE) ocjenjuje da je hrvatska policija ima dobru suradnju s drugim policijama.

"[Suradnju] od američke DEA (Uprava za suzbijanje droge) nadalje i [policija] postiže dobre rezultate. To su međunarodne rute šverca i međunarodne ekipe švercera i to se onda prati od Kariba do Europe satelitima i svim drugim mogućim načinima", kaže Cvok.

Zašto interes prema hrvatskim lukama?

Novinar dnevnika "24 sata", koautor spomenute knjige i umirovljeni načelnik istarske krim-policije Hajrudin Merdanović za RSE navodi da je "hrvatska obala interesantna zbog svoje duljine".

"Definitivno, ali i zbog razvedenosti i vanjskog nadzora za koji mislim da je poprilično šupljikav. On bi morao biti kudikamo snažniji. I zato krijumčari pronalaze rupe kroz koje će uspješno krijumčariti i dovesti robu do odredišne točke, gdje im se zarada povećava pet do deset puta", riječi su Merdanovića.

Upravo tolika zarada i potražnja na tržištu regrutira nove i nove švercere, organizatore i financijere šverca, dodaje Merdanović.

"Krijumčari su uvijek korak-dva ispred sigurnosnog sustava u cijelom svijetu, ako ne i više. Apsolutno su ispred policija svijeta, pa i hrvatske. U Hrvatskoj čak mislim da su nekoliko koraka ispred, unatoč zapljenama u zadnje vrijeme. Mislim da je tamna brojka te vrste kriminaliteta sa krijumčarenjem tzv. teških droga daleko, daleko veća. Mislim da se otkrije svega desetak posto, ako i toliko", skeptičan je Merdanović koji je u svojoj policijskoj karijeri također imao nekoliko značajnih zapljena narkotika.

Cvok kaže kako su neslužbene procjene da se samo u Zagrebu godišnje potroši 50 kila kokaina, da procjena o potrošnji raste, i da će sa rastom ekonomskog prosperiteta rasti i dalje, jer triput manja Ljubljana troši triput više kokaina od Zagreba.

I ova zaplijenjena količina išla je za domaće, regionalno i europsko tržište, procjenjuje Cvok.

"Recimo, u predmetu 'Spiderweb', gdje se radi o Miroslavu 'Mikeu' Aničiću kojeg tražimo da nam izruče iz Kostarike, jer je u Hrvatskoj pravomoćno osuđen na 13 godina zbog šverca narkotika, oni su kokain dopremali avionima sa Bahama direktno u Hrvatsku. Dopremili su 64 kile i za svega nekoliko mjeseci rasprodali su to regionalno – Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija. Odmah su avionom otišli po novih 100 kila na Bahame, ali su ih uhvatili u Švicarskoj na povratku u Europu", opisuje Cvok.

Cvok kaže kako se iz ovog i drugih predmeta o kojima govore u knjizi vidi da se u Hrvatskoj i susjedstvu troši mnogo kokaina, da potrošnja raste što se vidi po tome što se svake godine hvata sve više krijumčara, i dobar dio te droge ide dalje za tržište Europske unije.

'Više od 5.600 zapljena droga'

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska policija izvijestila je kako je unazad deset godina zabilježila više od 5.600 zapljena droga, među kojima se ističe više od 115 velikih zapljena u kojima je pronađeno preko dvije tone marihuane, 70 kilograma heroina i 113 kilograma kokaina.

Dostupni podaci o zapljeni droga na razini Republike Hrvatske odnose se na 2019. godinu: kokaina je zaplijenjeno 16,44 kg, amfetamina 41,48 kg, tablet metadona 142 kg, ectasyja 16,38 kg i 374.401 doza LSD-a. Godinu ranije kokaina je zaplijenjeno osjetno više – 108,97 kg.

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) u svojem Europskom izvješću o drogama 2020. objavljenom u rujnu 2020. godine posebnu pozornost obraća na dva segmenta.

Sve su češća presretanja velikih pošiljki droge - povećanje broja zapljena velikih količina kokaina, smole kanabisa te, u sve većoj mjeri, heroina, koji se prevoze morskim putem, izaziva razloge za zabrinutost u pogledu infiltriranja zločinačkih organizacija u zakonite lance opskrbe, pomorske rute i velike luke.

Drugo - kokain ima sve veću ulogu u europskom problemu u pogledu droga. Povećala se čistoća kokaina i sve je više ljudi koji prvi put započinju tretman. Zaplijenjene količine i broj zapljena dosegnuli su najviše razine ikad zabilježene (181 tona, 110.000 zapljena).