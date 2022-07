Hrvatski mediji: Zagreb će odobriti Vučićevu posjetu, ali po predviđenoj proceduri

Pod naslovom "Hrvatski diplomat: 'Vlada bi mogla odobriti Vučićev dolazak u Jasenovac, evo i kad'", zagrebački "Jutarnji list" citira 18. srpnja "iskusnog hrvatskog dipomata upućenog u cijeli slučaj" da je hrvatska Vlada suglasna sa posjetom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj, kojom prigodom bi posjetio Spomen-područje Jasenovac i Pakrac, ali po uobičajenoj proceduri.

"Hrvatska će dozvoliti dolazak predsjednika Aleksandra Vučića u Jasenovac, ali to je događaj koji treba dogovoriti diplomatskim kanalima, i vrlo temeljito. To nije bio slučaj, jer Vučić je samo javio Miloradu Pupovcu kako želi iz Gradine u BiH, otići u Pakrac i Jasenovac, a to se ne radi na takav način," kazao je hrvatski diplomat za "Jutarnji list".

On je dodao da "nemamo ništa protiv njegovog dolaska, ali, ponavljam, potrebno je dogovoriti kako će to izgledati, međutim, to se sigurno neće dogoditi prije jeseni".

Upravo je "Jutarnji list" u nedjelju 17. srpnja prvi objavio detalje Vučićevog plana da posjeti Hrvatsku i hrvatskog odbijanja da mu to dopusti, jer je izostala uobičajena dipomatska procedura.

Isti je sugovornik za "Jutarnji list”" emantirao da je srbijanska dipomacija, navodno, još u ožujku, a i kasnije, pokušala dogovoriti Vučićev odlazak u jasenovački konc-logor.

"To nije istina. Jedini pokušaj bilo je Vučićevo javljanje Pupovcu, prije toga nije bilo ničega", navodi zagrebački dnevnik na svom news-portalu.

Po ocjeni "Jutarnjeg lista", hrvatska Vlada "očito želi smiriti tenzije"

"U Vladi prevladava uvjerenje slično jučerašnjim analizama Jutarnjeg lista, kako je predsjednik Srbije inicirao cijeli slučaj zbog unutarnje političkih problema s kojima se suočava, kao i kako bi preduhitrio nadolazeće obilježavanje Oluje, koju u Srbiji službeno opisuju kao 'nastavak genocida nad srpskim narodom u NDH"".

"To nismo niti ćemo dozvoliti. Neka prođe obljetnica Oluje, a onda će se diplomacije u miru dogovoriti kada i kako bi Aleksandar Vučić mogao doći u Jasenovac, jer tu se ne radi o običnoj posjeti", zaključuje hrvatski diplomat, a prenosi "Jutarnji list".

Srbijanske vlasti žestoko su napale službeni Zagreb zbog odbijanja da se Vučiću dopusti posjet Spomen-području jasenovac i Pakracu, a tehnički ministar unutarnjiih poslova Aleksandar Vulin izvijestio je da je Srbija za sve hrvatske državne dužnosnike koji žele posjetiti Srbiju uvela "poseban režim kontrole".