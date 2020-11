Hrvatska uvodi brze antigenske testove

U Hrvatskoj je zabilježen novi tragični rekord – 34 preminula od bolesti COVID-19 unazad 24 sata, najviše od početka epidemije.

Zbog povećanog broja zaraženih, ali i poboljšane kvalitete brzih testova, od petka (30. listopada) u jednoj zagrebačkoj covid-ambulanti, a vrlo brzo i na niz drugih lokacija u Hrvatskoj kreće testiranje brzim antigenskim testovima.

"Prvenstvena mu je namjena da oni koji imaju simptome unutar 5 do 7 dana da se odmah vidi – mi za nekoliko minuta vidimo je li test pozitivan - i odmah možemo reći pacijentu koji ima simptome respiratorne infekcije ima li infekciju izazvanu novim korona virusom, ili je to neki drugi virusni infekt", objašnjava mikrobiologinja u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba dr Andrija Štampar, Jasmina Vraneš.

Što je rekao premijer?

Broj zaraženih u Hrvatskoj nešto je manje dramatičan nego pred tjedan dana i premijer Andrej Plenković je na aktualnom saborskom prijepodnevu odbio kritike opozicije da nema strategije borbe protiv epidemije i da su potrebne strože mjere.

"Što se tiče aktualne situacije, forsiranje tema poput policijskog sata ili lockdowna nije opcija, zato što one nisu nužne. Pogledajte brojeve danas, 3. studenog, i pogledajte brojeve prošli utorak, pa ćete vidjeti samo jedan mali postotak rasta u sedam dana. To znači da mjere funkcioniraju", kazao je Plenković.

Mikrobiologinja Vraneš kaže da poboljšanja – nema.

"Kad gledamo cijele brojke, danas će one izgledati nešto povoljnije. No, mi smo manje testirali nego dosad, kako radimo ponedjeljkom, nešto je manji pritisak pa će to izgledati kao da je sad bolje. Ali, u biti, oko 35 posto se kreće pozitivitet od svih testiranih i obzirom da ćemo još ujutro raditi dodatna testiranja od onih koji će vjerojatno biti pozitivni, to će se tako kretati. Zavisi od procesa rada pa vam možda danas bude izgledalo bolje, ali zapravo nije došlo do poboljšanja", navodi Vraneš.

COVID-19 statistika posljednjih dana

U utorak, 27. listopada, bilo je zabilježeno 1.413 novooboljela, pa je 1.427 novooboljelih 3. studenog mali pomak. Međutim, tada je bilo 18 preminulih u jednom danu, a sada 34, tada je bilo 57 pacijenata na respiratoru, a sada 112, tada je bilo 897 hospitaliziranih, a sada je 1.191.

U tih sedam dana broj žrtava je sa 470 skočio na 628, što je porast od 158 preminulih, dakle broj je veći za više od trećine.

Najmodernija zagrebačka bolnica, Klinička bolnica Dubrava, pretvorena je u covid-bolnicu, i već je 110 covid-pacijenata u njoj, dok se sve druge pacijente seli u druge bolnice.

Dio zaposlenih je iznova prosvjedovao zbog toga i zbog pomanjkanja potrebnih ljudi.

"Branimo ovu bolnicu, ali ne od neprijatelja. Pandemija je tu i ona je realnost. Međutim, ne može jedna sestra njegovati više od dvadesetak – tridesetak pacijenata", poručio je resornom ministru neurolog Fadi Almahariq.

Ministar: Ako sustav krahira, dajem ostavku

Ministar zdravstva Vili Beroš odgovorio je da je ta bolnica izabrana jer optimalno odgovara potrebama da se sustav pripremi za povećani broj zaraženih kojima će trebati bolničko liječenje.

"Ako imamo 2500 novozaraženih, 7,5 do 10 posto tih ljudi će razviti srednji do teški oblik bolesti. To znači da će biti potrebno oko 3.500 pa možda i 5.000 bolničkih kreveta. Radimo sve da se pripremimo na tsunami bolesnika", poručio je Beroš i kazao da, ako zdravstveni sustav krahira, daje ostavku.

Prema podacima Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, između 31 države Europske unije, Europske ekonomske zajednice i Velike Britanije, Hrvatska je po broju zaraženih 18., po broju preminulih 19., a sa 654,7 novooboljelih na 100.000 stanovnika 8. na ljestvici.