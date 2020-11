Podrška veleposlaniku Izraela: Ne čekati sa zabranom ustaškog pozdrava

Politički predstavnici srpske manjine i hrvatski antifašisti podržavaju sugestiju izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Ilana Mora hrvatskim vlastima da iskoriste “novi pozitivni duh pomirenja koji danas vlada u Hrvatskoj” da se “pokrene potpuna zabrana” korištenja ustaškog pozdrava iz vremena kvislinške Nezavisne države Hrvatske (NDH) “Za dom spremni”.

Mor je to kazao u reakciji na devastaciju novopostavljenog spomenika žrtvama Holokausta u Varaždinu, kada je netko sprejem na spomenik našarao kukasti križ i “U”.

“Taj je pozdrav historijski simbol zločina nad Srbima, Romima, Židovima i Hrvatima antifašistima, i održavanje njegovog prava građanstva u današnjoj Hrvatskoj izaziva i izazivat će – sve dok je tako – govor mržnje, poticanje na nasilje, vrijeđanje sjećanja na žrtve i negiranje tih žrtava”, kazao je za Radio Slobodna Europa )RSE) predsjednik druge najjače stranke vladajuće koalicije, Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), Milorad Pupovac.

“Prema tome, obaveza je svih nas koji držimo do demokratskih vrijednosti, do građanskih, ljudskih i manjinskih sloboda i prava, do antifašizma kao zajedničke tekovine cijelog demokratskog svijeta da zajedno s Vladom učinimo sve da se taj simbol i sve što se uz njega veže više ne može pojavljivati nesankcionirano, i da bude maknut iz javnih i službenih prilika u Republici Hrvatskoj”, izričit je Pupovac.

U tom kontekstu, uloga SDSS-a kao stranke vladajuće koalicije i njega kao njezinog predsjednika je jasna, kazao je.

“Mi očekujemo od Vlade da taj simbol zla, to veličanje zla, više u Hrvatskoj nema pravo građanstva, i da se ne opravdava nikojim razlozima, kojima se ne može opravdavati,” pojasnio je.

Nešto je načelniji bio njegov odgovor na pitanje – očekuje li on zabranu ustaškog pozdrava do kraja mandata ove Vlade?

“Ohrabruju nas poruke prijatelja ove zemlje, poštivalaca tradicije antifašizma i onih koji se sjećaju žrtava. Što takvih poruka bude više i što naši zahtjevi budu glasniji, to će mogućnost, a i vjerojatnost da se taj pozdrav ukloni iz javnog prostora biti veće i snažnije”, zaključio je Pupovac.

Ništa bez podrške vladajuće stranke

I predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske (SABA RH) Franjo Habulin u izjavi za RSE kaže da se ne smije čekati sa zabranom ustaškog pozdrava.

“To se definitivno mora dogoditi i to mora predložiti vladajuća stranka sa svojom koalicijom. Bez vladajuće stranke i bez podrške premijera Plenkovića to neće ići. Ako će se dogoditi, onda se mora dogoditi u prve dvije godine mandata. Ako bih se ja stavio u poziciju premijera, i odlučio kada, onda je to sigurno poslije lokalnih izbora”, računa Habulin.

Lokalni izbori u Hrvatskoj održat će se treće nedjelje u svibnju 2021. godine.

Kada se predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u proljeće ove godine nakon višegodišnjeg bojkota pojavio na službenoj komemoraciji na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac, kazao je kako se sljedeće godine u travnju neće pojaviti na komemoraciji, ako se ne riješe “hipoteke koje sramote ovu zemlju”. A jedna od tih hipoteka je i nesankcioniranje javne upotrebe ustaškog pozdrava.

Iz Ureda pučke pravobraniteljice odgovoreno je na upit RSE da pravobraniteljica Lora Vidović nije zbog ranije dogovorenih obaveza u mogućnosti komentirati inicijativu izraelskog veleposlanika, ali da je ona u niz navrata kazala da “apsolutno podržava izričitu zakonsku zabranu ustaškog pozdrava”, što je razvidno iz njenih redovitih godišnjih izvješća Saboru, kao i iz posebnog izvještaja o izrazito negativnim posljedicama relativiziranja zločina NDH i nesankcioniranja veličanja NDH, uključujući i korištenje tog pozdrava.

Gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok uvjeren je da građani Varaždina znaju štititi svoje spomenike i prepoznati njihovu simboličku vrijednost.

Nezavisni gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok u izjavi za RSE oštro je osudio devastaciju spomenika.

“Ja sam uvjeren da građani Varaždina znaju štititi svoje spomenike i prepoznati njihovu simboličku vrijednost”, kazao je.

On je za zabranu pozdrava i simbola svih totalitarnih režima “ koji su bili spremni zbog ideologije žrtvovati makar i jednu ljudsku žrtvu”, pa dakle i za zabranu ustaškog pozdrava, ali ne bi sankcionirao njegovu upotrebu u pjesmama iz vremena rata u Hrvatskoj, jer su te pjesme bile - kako je kazao - “ohrabrujuće.”

Nepoznati počinitelji su između 20. i22. studenog sprejem devastirali novopostavljeni spomenik žrtvama Holokausta ispred sinagoge u Varaždinu, napravljen od cigle koju su izrađivali jasenovački logoraši. Sinagoga se upravo obnavlja.

Do objavljivanja ovog teksta nisu stigli odgovori na upite RSE Vladi i Uredu hrvatskog predsjednika što misle o sugestiji izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj.

Pozicija Vlade je za sada prilično jasna – Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću što ga je 2017. godine formirala Vlada premijera Andreja Plenkovića ocijenilo je kako je ustaški pozdrav “protuustavan, ali da je iznimno dopušten” na komemoracijama poginulim pripadnicima stranačke paravojske HOS iz rata u Hrvatskoj 1991. do 1995. godine.

I pozicija predsjednika države Zorana Milanovića je jasna - ustaški pozdrav nema što raditi u javnom prostoru, što je pokazao i kada je napustio službeno obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije “Bljesak” u Okučanima 1. svibnja ove godine, jer se jedan od sudionika obilježavanja pojavio u majici sa tim ustaškim pozdravom.