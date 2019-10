Do tri godine za odbijanje gay turista

Do tri godine zatvora prijeti zadarskom iznajmljivaču koji je prošlog ljeta odbio bračnom paru iz Brazila iznajmiti rezervirani apartman, nakon što je saznao da su gay.

Grupe za LGBTQI prava pozdravljaju podizanje optužnice i vjeruju da će ubuduće oni koji žele slati homofobne i diskriminatorne poruke – dvaput promisliti.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv 66-godišnjaka zbog, kako stoji u optužnici, počinjenja kaznenog djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda povredom ravnopravnosti. Za to je zapriječena kazna zatvora do tri godine.

Kada je Fabiano Vallim iz Sao Paola u Brazilu preko portala booking.com zatražio dupli krevet za gay par, Zadranin mu je odgovorio "da ne uzima homoseksualce u apartman" i da otkaže rezervaciju.

Time je, navodi se u kaznenoj prijavi, povrijedio pravo oštećenika na dostupnost smještaja pod jednakim uvjetima kao drugim građanima i počinio kazneno djelo, jer je zabranjeno drugim osobama uskratiti uslugu smještaja zbog drugačijeg spolnog opredjeljenja.

Odmah nakon što je Brazilac prijavio slučaj booking.comu, oni su tom iznajmljivaču otkazali suradnju, a za njima i Airbnb i Turistička zajednica grada Zadra.

"Apsurdno je da netko može tako nešto izjaviti i misliti da će to proći neopaženo. Očito čovjek koji je to kazao nije niti znao da je to kazneno djelo", kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) koordinatorica LGBT centra Split Mirta Barić.

"Ovakva reakcija pravosuđa da će se tako nešto sankcionirati je odlična stvar. Mislim da je velika stvar što je ovaj bračni par na to reagirao, jer – sada se podigla vidljivost o tome i možda će netko sada ipak malo bolje promisliti prije nego što ide izjaviti nešto tako homofobno i diskriminatorno. Koliko god je ružno što se nekome nešto takvo moralo dogoditi, toliko je super što je uslijedila reakcija i što sada javnost zna da je to nešto što nije OK i nešto zbog čega ih se može kazneno goniti", kaže Mirta Barić.

Koliko znaju u Zagreb Prideu, nevladinoj udruzi koja se bavi zaštitom ljudskih prava LGBTQI osoba, ovo je prvi slučaj podizanja optužnice za odbijanje izdavanja apartmana gay osobama.

"Prošlo je godinu dana od događaja i pokretanja postupka do podizanja optužnice", kaže za RSE programska koordinatorica Zagreb Pridea, Doria Jukić.

"To samo potvrđuje ono na što kontinuirano ukazujemo, a to je sporost i neefikasnost sustava, odnosno postupanja policije i sudstva generalno. Što se tiče Kaznenog zakona i Zakona o suzbijanju diskriminacije, oni postoje već deset godina. Ono što je manjak i propust je njihova neadekvatna implementacija i provođenje", upozorava koordinatorica Zagreb Pridea.

To se očituje u dugotrajnosti postupaka, sekundarnoj viktimizaciji žrtava i dugom čekanju na pravomoćnost presude.

Nije slučajno što su osobe koje su prijavile diskriminaciju - Brazilci, kaže sugovornica RSE.

"Strane državljanke i državljani očigledno češće reagiraju na nepravdu, što je dobar primjer za našu domaću LGBTQI zajednicu da prepoznaju i prijave ovakvo diskriminatorno ponašanje", poručuje Doria Jukić.

Odmah nakon incidenta prošle godine e oštećeni Brazilac Fabiano Vallim objavio je što je napisao u odgovoru ovom zadarskom iznajmljivaču, nakon što ga je ovaj odbio primiti.

"Iznenadio me Vaš nepristojan odgovor na moju rezervaciju. Homofobno ponašanje poput Vašega trebalo bi biti zabranjeno u čitavom svijetu. Ali i dalje vjerujem u dobre ljude. Vi niste jedan od njih. Siguran sam kako ćete razumjeti da ću zadržati svoju rezervaciju do 30. kolovoza jer to je moj dogovor sa servisom booking.com. Nadam se da će vas oni nekako kazniti. Oduvijek slušam vrlo lijepe stvari o Hrvatskoj ali, naravno, vi ne biste bili dio toga. Jesam li u pravu? Bog vas blagoslovio", poručio je tada Vallim.