Dio imovine ruskih oligarha u Hrvatskoj na ledu ali još nezamrznut

U Hrvatskoj, najviše na jadranskoj obali i otocima, nalazi se između 70 i 80 vila, zemljišta i jahta koje se povezuju sa oligarsima povezanim sa režimom Vladimira Putina u Rusiji. To su podaci Radne skupine koju je Hrvatska formirala kako bi se pratilo ovo pitanje.

Međutim, unazad mjesec dana nema novih podataka o tome što je sve do sada zamrznuto kako bi se spriječilo da zarada od te imovine posluži za financiranje ruske agresije na Ukrajinu, započete pre dva mjeseca.

Takođe, ne zna se tko su članovi pomenute međuresorne Radne skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja koja je formirana krajem veljače kako bi pronalazila i zamrzavala tu imovinu po Hrvatskoj.

Koliko je imovine do sada zamrznuto?

Još u ožujku Hrvatska je zamrznula jahte trojici tajkuna biskih Putinu u hrvatskim lukama, a za tri se pokrenulo postupak, a zamrznuto je i više nekretnina na obali i otocima.

Međutim, socijaldemokratski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula upozorava u izjavi za Radio Slobodna Europa (RSE) kako Hrvatska spada u grupu od nešto manje od pola država članica Europske unije koje, prema najnovijim dostupnim podacima s početka travnja, nisu transparentno prijavile što su do sada poduzele u povedbi dosadašnjih pet paketa sankcija.

"Ako je Danska prijavila vrijednost blokirane ruske imovine u iznosu od 4.195 eura, Hrvatska, pa da ima makar i tu vrijednost, bila bi dužna prijaviti čak i takav minimalan iznos. Ali to, koliko vidim, nije napravljeno. Ta državna Stalna skupina brani se da radi u nekoj vrsti medijske zavjetrine. S obzirom da postoji lista država koja to javno radi, nisam siguran koliko je to opravdano i da taj argument važi. Nisam ovoga trenutka siguran je li u pozadini neki politički razlog, ili naša (hrvatska) kronična neorganiziranost i sporost", kaže eurozastupnik Picula.

O kojoj imovini je do sada pisano?

Portal "Oštro", u sklopu projekta "Russian Asset Tracker", ranije je pronašao imovinu ruskog oligarha sa europskog popisa Nikolaja Tokareva, odnosno njegove kćeri Maije na otoku Lošinju, koja je zamrznuta. Potom su detektovali i nekretnine i jahtu obitelji tajkuna s europskog popisa Ališera Usmanova – njegove sestre Gulbakor Ismailove i supruge Irine Viner-Usmanove.

"Ta jahta se nalazi, kako nam je dojavio čitatelj, a kasnije smo i sami na licu mjesta provjerili, na suhom doku marine Betina na otoku Murteru. Hrvatske vlasti, institucije koje se time bave, na naš upit ništa nam o tome nisu rekle i do dan-danas nemamo njihovu potvrdu što će se s njom dogoditi, da li se išta radi na tom planu i slično, tako da smo se za sada oslonili samo na naš istraživački rad", kazala je za RSE novinarka portal "Oštro" Anja Vladisavljević.

Jedna od tri ranije sankcionirane jahte već se nalazi u marini Betina na otoku Murteru, ali iz Radne skupine na upit portala nisu čak odgovorili je li to ta jahta “Irina VU” Irine Viner-Usmanove, ili je pod sancijama neka druga jahta u vlasništvu ruskih oligarha koja se nalazi u istoj marini.

Nije počelo sa invazijom na Ukrajinu?

"Ne radi se o tome da sada tragamo za ruskom imovinom zato što je ruska, već zato što je ona još ranije stečena na sumnjiv način, i malo je licemjerno da su se Europska unija i Hrvatska zainteresirale tek sada, a ne ranije kada je sumnjivi novac ušao u Hrvatsku", kaže za RSE urednik portala morski.hr Jurica Gašpar koji je uz "Oštro" najviše radio na imovini ruskih oligarha po Jadranu.

"Ono što je zanimljivo jest koliko toga u Hrvatskoj ima! To nije čudno, jer Hrvatska je prekrasna zemlja u koju svi dolaze ljetovati, pa i bogati Rusi, pa su kupili neku imovinu. Što se tiče jahti, one se registriraju na razne firme, ljubavnice, strane kompanije i banke pod egzotičnim zastavama kako bi se izbjeglo plaćanje poreza, pa je onda tome dosta teško ući u trag. No država – ako želi – onda to i može, jer postoje alati da se uđe u trag svakoj imovini, pa i onoj pokretnoj", podjeća Gašpar.

Ne postoji centralna evidencija

Picula je zajedno sa još dvojicom kolega iz grupe S&D (socijalisti i demokrati) u Europskom parlamentu dao amandman na preporuke Izvještaja o provedbi zajedničke sigurnosne, vanjske i obrambene politike. Njime se od Europske komisije traži da se pobrine da se iznađe centralizirani mehanizam kojim bi se evidentiralo efikasnost sankcija, dakle da prati imovinu osoba pod sankcijama i da se tjedno izvještava što je i u kolikoj vrijednosti zamrznuto.

"To je bitno zbog kredibiliteta Europske unije i zbog efikasnosti samih sankcija", ocijenio je Picula.

Infografika: Ko su ruski oligarsi?

Do sada nešto više od pola članica Europske unije redovito objavljuje mjere i vrijednost zamrznute imovine ruskih tajkuna bliskih Putinu.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nije odgovorilo na upit RSE da izvijesti o aktivnostima i rezultatima Radne skupine, kao što nije odgovorilo na raniji upit od 17. ožujka.

Također, na isti takav upit RSE nije odgovorilo ni Ministarstvo financija koje prema Vladinoj odluci s kraja veljače također ima svoje predstavnike u Radnoj skupini. Ako prođe Piculin amandman, o zamrzavanju imovine tajkuna povezanih s Putinom po Hrvatskoj moći će se saznati, kada već ne iz Zagreba, a onda bar iz Bruxellesa.