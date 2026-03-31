Hrvatska ambasada u BiH uputila protestnu notu bh. vlastima nakon napada na konzula u Banjaluci

Hrvatska ambasada u Bosni i Hercegovini je uputila protestnu notu vlastima BiH, nakon što je u Banjaluci fizički napadnut jedan od konzula Hrvatske u tom gradu.

Kako je saopšteno iz Ambasade, diplomatu je fizički napala veća grupa nepoznatih osoba, te su mu upućene i uvrede na nacionalnoj osnovi, u nedjelju naveče, 29. marta u centru Banjaluke.

Istakli su da očekuju hitnu i temeljitu istragu, identifikaciju počinilaca i njihovo adekvatno kažnjavanje, uz jasnu osudu krivičnog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom.

Generalni konzul Hrvatske u Banjaluci, Zoran Piličić, izjavio je za RTV Herceg-Bosne da su konzul prvog reda i njegov brat fizički napadnuti u ovom gradu, te da su ih napadači vrijeđali i nazivali ih ustašama.

Takođe, naveo je da nije bilo težih fizičkih povreda, te da su oni prošli sa modricama i ogrebotinama.

Potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska iz reda hrvatskog naroda, Davor Pranjić, objavio je na svom Facebook profilu da najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja, "a osobito napade na diplomatske predstavnike".

Naveo je da su o napadu upoznati predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS, te da očekuju da se u najkraćem roku rasvijetli događaj i pronađu počinitelji.

Napade je osudio i banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, rekavši da ovakvi incidenti nisu prihvatljivi i ne smiju biti dio svakodnevice.

Stanivuković je pozvao nadležne da hitno istraže incident i sankcionišu počinioce.