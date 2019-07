Istraživački mediji 'rekonstruirali' hrvatsku Vladu

Do kraja tjedna Hrvatski sabor glasat će o rekonstrukciji Vlade Andreja Plenkovića.

Osim ministrice vanjskih i europskih poslova, koja ide na mjesto glavne tajnice Vijeća Europe, dvojica ministara sama su dala ostavke, a troje ministara odlazi na premijerovu inicijativu.

Ministar državne imovine Goran Marić i ministar uprave i politički tajnik vladajuće stranke Lovro Kuščević dali su ostavke jer, tvrde, nisu mogli više trpjeti medijski pritisak na njih i na njihove obitelji, a slično je i sa ministricama socijalne politike i europskih fondova Nadom Murganić i Gabrijelom Žalac i ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem kojima se premijer Andrej Plenković zahvalio na suradnji.

Na novinarsko pitanje Plenković je pojasnio zašto je to napravio:

"Procijenili smo da su u općim političkim okolnostima koje smo imali, jednoj možemo reći, opterećujućoj slici za Vladu, koja je bila u medijskom, komunikacijskom, pa i političkom prostoru, ova osvježenja bila nužna."

Iako su lijeva i desna opozicija jednoglasne u kritici Plenkovićeve vlade i prikupljanju potpisa za raspravu o opozivu još ministara, ova rekonstrukcija Vlade nije rezultat njihovih kritika, već istraživačkog novinarstva.

Za Radio Slobodna Europa (RSE) komentira novinar portala telegram.hr Andrej Dimitrijević - koji je svojim otkrićima o prenamjeni zemljišta, te se na mjestu štale moglo sagraditi vilu, i o jedanaestogodišnjem neupisivanju nekretnine u katastar - doveo do toga da ministar uprave i politički tajnik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Lovro Kuščević da ostavku na obje funkcije.

"Ne može se reći da je oporba tu imala neku zaslugu, nego mislim da su tu prvenstveno obol dali mediji koji su posljednjih par mjeseci neprekidno donosili nove priče, a mislim da je vrhunac svega ipak bila ta priča telegrama.hr o Kuščeviću i njegovim makinacijama tamo s tim zemljištima", kaže Dimitrijević.

Na Kuščevićevom rodnom Braču se u tih nekoliko tjedana izmijenilo možda 20 novinara koji su kopali, kopali i na kraju iskopali dovoljno da Kuščević mora otići. Paralelno s njima, portal index.hr otkrivao je sve zanimljivije detalje o mešetarenju s nekretninama ministra državne imovine Gorana Marića. I to je zakotrljalo priču…

"Kada je već Kuščević bio 'za otpis', plus naravno Goran Marić kojem je index.hr našao nevjerojatnih propusta, mislim da je to dovelo do toga da je Plenković morao ići u širu rekonstrukciju, pretpostavljam neplaniranu, jer ne djeluje baš zadovoljno", procjenjuje Dimitrijević.

On podsjeća da se mediji svim tim ministrima ne bi bavili da nisu kod njih pronašli poslove na rubu zakona, a to je premijer Plenković - govoreći o razlozima njihovog odlaska - propustio spomenuti.

"Nećemo niti reći da smo ih makli zbog mogućeg kriminala, sukoba interesa ili takvih stvari, nego, eto, mi ih mičemo zato što je na njih nevjerojatan pritisak javnosti i medija! Pa mislim, ispričavam se, ali – nije li u opisu posla ministra da je stalno pod povećalom javnosti? Ja ne znam kako nitko u Hrvatskoj, a to je i općenito problem ovih prostora, ne razumije da ako ministar dođe i napravi i najmanji prekršaj, ali ako ga napravi svjesno – nema što više raditi na poziciji ministra. I dok to ne osvijestimo, mi nećemo ići naprijed", poručuje Dimitrijević.

I u opoziciji ovo kadrovsko pospremanje vide kao mjeru za smanjivanje kritika na račun Vlade. Do kraja tjedna bit će najvjerojatnije potvrđeni novi ministri, prva polovica 2020. godine bit će ispunjena hrvatskim predsjedanjem Europskom unijom, a ujesen sljedeće godine slijede parlamentarni izbori.

"Cijela priča se svodi na to da je premijer Plenković očigledno želio umanjiti oštricu kritike iz oporbe, iz medija i iz javnosti na račun svoje vlade. Jer ove nove ministre će biti nemoguće kritizirati. Oni neće odrađivati svoj posao, nego će se, više-manje, baviti predsjedanjem Europskom unijom, a ovi ministri koji su do sada radili i ostavili to političko nasljeđe biti će pomalo zaboravljeni, u vrijeme izbora biti će godinu dana od njihovog smjenjivanja i više ih se nitko neće sjećati. Dakle, ovo ja i cijeli SDP vidimo isključivo u funkciji pripreme za parlamentarne izbore", u izjavi za Hrvatski radio analizira socijaldemokrat, Joško Klisović.

Prema premijerovom prijedlogu, ministricu vanjskih i europskih poslova Mariju Pejčinović Burić zamijenit će aktualni veleposlanik u Njemačkoj Gordan Grlić-Radman.

Ministarstvo poljoprivrede od Tomislava Tolušića preuzet će dosadašnja državna tajnica u tom ministarstvu Marija Vučković, a saborska zastupnica Vesna Bedeković trebala bi zamijeniti Nadu Murganić na čelnom mjestu Ministarstva za demografiju i socijalnu politiku.

Mario Banožić predložen je za novog ministra državne imovine, a Ivan Malenica trebao bi zamijeniti Lovru Kuščevića u resoru uprave.

Na čelno mjesto u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije umjesto Gabrijele Žalac predložen je dosadašnji ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić. Njega će zamijeniti dosadašnji šef Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Josip Aladrović.