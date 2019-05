Hrvatska: Najteže u lokalnim medijima

Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo obilježili su Svjetski dan slobode medija, a dodijeljene su i novinarske nagrade. Iako je sloboda medija u Hrvatskoj skočila za pet mjesta na ljestvici Reportera bez granica, novinarske udruge upozoravaju da nema depolitizacije javnog servisa, sudskim tužbama se novinarima nameće autocenzura, a u najtežem su položaju lokalni mediji.

"Ovo je viteško zanimanje i ne možeš ga raditi ako si kalkulant i poltron", poručila je dobitnica nagrade za životno djelo Hrvatskog novinarskog društva Sanja Modrić, koja je nakon 40 godina dnevnog novinarstva upravo ovih dana otišla u zasluženu mirovinu.

"Za novinara treba imati – a to mi se čini da je primarna stvar – savjest i lijepu dušu, treba biti dobar čovjek. Mora ti biti stalo da loše stvari postanu bolje, i da se pomogne onome tko to zaslužuje - jer je u pravu , jer mu gadovi smještaju, jer je pametan i vrijedan, ili jer je slab. Gdje nema toga, novinarstvo ne vrijedi ni pišljiva boba! Ne znam govore li to mladim ljudima koji tek zaviruju u ovu profesiju na fakultetima. Bojim se da im ne govore. Ili barem – ne dovoljno", ističe Modrić.

A stanje hrvatskog novinarstva ukratko je opisao predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko.

"Naša je profesija izložena brojnim pritiscima, napadima, cenzuri i sudskim progonima, a to se posebno odnosi na naše kolegice i kolege iz lokalnih medija", navodi Zovko.

Iako je Hrvatska po slobodi medija četvrta odostraga među državama članicama Europske unije i popravila se za pet mjesta po kriterijima Reportera bez granica, Sindikat novinara Hrvatske u prigodnom je priopćenju upozorio da nema depolitizacije javnog RTV servisa i Vijeća za elektroničke medije, sudske tužbe za tzv. sramoćenje dovode do autocenzure, napade na novinare kažnjava se simbolički ili uvjetno, u privatnim medijskim kućama otkazani su ili istekli kolektivni ugovori, u mnogim medijima otežava se ili zabranjuje sindikalni rad…

Usprkos svemu, novinarstvo se ne da i kritički progovara o problemima hrvatskog društva, što se vidjelo i po dobitnicima nagrada. Novinar godine je Hrvoje Krešić sa N1 televizije, koji je podsjetio koliku moć imaju novinari, pogotovo oni s televizije, i kako je valja koristiti.

"Nevjerojatna je moć koju mi imamo u rukama, i nevjerojatna je odgovornost koju mi imamo u rukama. I moramo je početi ozbiljnije shvaćati, jer samo tako možemo napraviti ono što društvo od nas očekuje, samo tako možemo napraviti ono što mi društvu dugujemo", riječi su Krešića.

Nagradu za istraživačko novinarstvo Jasna Babić i za internetsko novinarstvo dobili su novinar i bivša novinarka portala index.hr Ilko Ćimić i Oriana Ivković Novokmet za pisanje o "aferi hotmail", odnosno o tome da su neki od autora posebnog zakona o Agrokoru kasnije dobili posao u njegovom provođenju.

Nagradu za televizijsko novinarstvo dobio je Ranko Stojanac s N1 televizije za izvještavanje o krizi u "Uljanik grupi", a nagradu za radijsko novinarstvo honorarka sa Hrvatskog radija Rijeka Iva Črnjar Ivančan za emisiju o desetogodišnjaku čiji roditelji skupljaju donacije za njegovo liječenje vani, jer je državni zdravstveni fond ocijenio da je njegovo liječenje – neisplativo. Kako takvih slučajeva ima prilično, kako su mnogi roditelji prisiljeni moliti donacije za liječenje svog djeteta, ona zaključuje – mi gubimo bitku.

"I to je ono što želim reći ljudima – mi gubimo bitku s ljudskošću. Da, odazvat ćemo se dobrotvornim akcijama i više smo to puta napravili, želimo pomoći i osjetljivi smo na tu temu. Ali gubimo bitku, jer ne prozivamo one koji su za to odgovorni, ne izvikujemo njihova imena, ne tražimo njihovu smjenu, ne tražimo preuzimanje odgovornosti. Ne pokrećemo promjene. A Facebook ratništvo se ne računa!", kaže Iva Črnjar Ivančan.

Nagradu za pisano novinarstvo Marija Jurić zagorka dobio je novinar Jutarnjeg lista Mario Pušić, nagradu Nikša Antonini za novinsku fotografiju dobio je fotoreporter Pixsella Robert Anić, a nagradu za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić dobili su snimatelji dopisništva Hrvatske radiotelevizije u Šibeniku Goran Bunjevac i Milan Živković.