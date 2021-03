Epidemiološko stanje ključno za uspjeh hrvatskog turizma ove sezone

Hrvatska je započela s pripremama za turističku sezonu, a ključ uspješnosti sezone bit će epidemiološko stanje, kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.

“Mi ne možemo i nemamo pravo očekivati da će drugi voditi brigu o nama, dapače, svatko će željeti zadržati goste kod sebe doma. Jedina situacija u kojoj nam nitko ništa ne može je da smo epidemiološki ‘u zelenom’. I to mora biti osnovni cilj, a sve klasične promotivne aktivnosti treba zaboraviti i staviti u drugi plan”, jasan je Ostojić, bivši ministar turizma.

Od kraja prošlog tjedna Ministarstvo turizma i sporta provodi projekt “Stay safe in Croatia” – “Siguran boravak u Hrvatskoj”.

To je naljepnica - nacionalna oznaka sigurnosnih protokola u turizmu i ugostiteljstvu koja se dodjeljuje akterima u turizmu i ugostiteljstvu koja posjetitelje informira da turistički objekt posluje prema trenutnim preporukama Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC) i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Dodjeljuje se hotelima, marinama, privatnim apartmanima, muzejima ali i brodovima i trajektima, zračnim lukama i benzinskim crpkama koji zadovoljavaju kriterije koje su postavili WTTC i HZJZ.

Prema podacima od 1. ožujka već ju je zatražilo preko 1.000 turističkih poslovnih subjekata, a mnogi su je već dobili.

Istra kao 'safe and sound' destinacija

Istarski turistički radnici pozorno prate što se dešava na istarskim emitivnim tržištima –a to su u prvom redu dvije najjužnije njemačke pokrajine Bavarska i Baden-Württemberg , Austrija, Slovenija i sjever Italije, a nakon toga i Češka, Slovačka i Poljska, koje su se pokazale vrlo važnima upravo u vrijeme korona krize.

“Ključna će biti komunikacija prema tim tržištima, da se pokaže da je Istra ‘safe and sound’ destinacija”, kaže za RSE direktor Turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević:

'Važnije nam je održati epidemiološku situaciju pozitivnom, a za Uskrs očekujemo nešto domaćih gostiju i nešto Slovenaca' -

“Mi se u Istri nadamo da ćemo zadržati ovu super situaciju koja je na dnevnoj razini između dva do maksimalno pet zaraženih. To bi nam omogućilo da, ako tako bude do kraja trećeg mjeseca, u četvrtom mjesecu počnemo značajnije komunicirati prema našim tržištima. Od Uskrsa koji ove godine pada početkom travnja ne očekujemo nikakav značajniji promet. To nam u principu i nije u fokusu ove godine. Važnije nam je održati epidemiološku situaciju pozitivnom, a za Uskrs očekujemo nešto domaćih gostiju i nešto Slovenaca”, izvijestio je Ivošević.

I ako situacija s koronom i dalje bude stabilna, istarski turistički radnici očekuju pokretanje turističkih zbivanja već u predsezoni – u svibnju, kaže Ivošević.

“Zato što će u petom mjesecu biti Duhovi i drugi praznici u Austriji i Njemačkoj koji su za nas izuzetno bitni. Zato je primarni cilj ostati epidemiološki pozitivan i da možemo komunicirati da smo ‘safe and sound’ destinacija“, zaključuje direktor Turističke zajednice Istarske županije.

Prema najnovijim pokazateljima Europske unije Istra je sa 1. ožujkom epidemiološki zakoračila u "zelenu zonu" jer u posljednjih 14 dana ima incidenciju od 24 novozaražena na 100.000 stanovnika.

Međutim, dok je u nekim primorskim županijama situacija s koronom pod kontrolom - u Istarskoj, Ličko-senjskoj koja dotiče Jadran u Senju i na Pagu, i u Šibensko-kninskoj županiji, drugdje je broj novooboljelih veći. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 2. ožujka 58 novooboljelih, u Primorsko-goranskoj 53, u Zadarskoj 19, a u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je sa 27 novozaraženih broj manji nego ranijih dana, ali su – da se stanje opet ne pogorša - uvedene i oštrije epidemiološke mjere.

Zato Ostojić već nekoliko mjeseci vodi borbu da se Hrvatsku prikazuje na epidemiološkoj karti Europe po županijama, a ne kao do sada u dvije regije.

“Dakle, neka svatko preuzme odgovornost za svoju ovogodišnju turističku sezonu, a ne da se netko skriva iza drugog. I neka svi, a pogotovo ove županije koje su jako ovisne o turizmu shvate da – ukoliko se stanje ne sredi, a može se srediti i dovesti ‘u zeleno’ jedino disciplinom žitelja te županije - neće biti turizma, i gotovo! Mi moramo doći do toga da se Hrvatska prikazuje epidemiološki na razini pojedine županije, kao što se Grčka prikazuje na razini svakog pojedinog otoka“, kaže Ostojić.

Dakle, to je izvedivo, kaže, ali ...

“Samo se netko s time treba početi baviti! Tamo u Bruxellesu postoje neki ljudi iz Hrvatske koji to mogu riješiti. Ja to pritišćem i pokušavam, evo baš jučer sam imao jedan važan sastanak na tu temu. Pokušavam prije svega naše koji to mogu riješiti uvjeriti da je to za nas jako važno,” poručuje Ostojić.

Usprkos pandemiji, Hrvatska je u 2020. godini uspjela ostvariti 37 posto dolazaka i 50 posto turističkih noćenja iz rekordne 2019. godine. Ostvareno je 7,8 milijuna dolazaka i 54,4 milijuna noćenja.

Od toga su strani turisti ostvarili 43,1 milijun noćenja (45 posto rezultata iz 2019.), dok su domaći gosti ostvarili 11,3 milijuna noćenja (82 posto rezultata iz 2019.), izvijestili su iz Hrvatske turističke zajednice. .

Hrvatska može biti relativno zadovoljna i sa rezultatima za siječanj ove godine, koji su već objavljeni na stranicama Hrvatske turističke zajednice.

Usprkos epidemiji, registrirano je 93.796 dolazaka i 341.172 noćenja, što je 41,11, odnosno 53,21 posto prošlogodišnjih rezultata u siječnju, kada još nije bilo epidemije.