Hrvatska ublažila epidemiološke mjere

Od petka 18. ožujka u Hrvatskoj su ublažene epidemiološke mjere.



Na javnim događanjima i okupljanjima na otvorenom prostoru ubuduće može biti 200 osoba, umjesto 100 kao do sada, a ako svi prisutni imaju EU digitalne COVID potvrde više nema ograničenja broja osoba koje mogu biti prisutne.

Na javnim događanjima i okupljanjima u zatvorenim prostorima može biti 100 osoba, umjesto 50 kao do sada, i takođe nema ograničenja ako svi prisutni imaju COVID potvrde.



Javna događanja i okupljanja te manifestacije mogu trajati do 2 sata umjesto do 24 časa.



I radno vrijeme ugostiteljskih objekata se produljuje do 2 umjesto do 24 sata.

Ukida se ograničenje radnog vremena casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje koje je do sada bilo do 24 sata.

Ukida se i obaveza EU digitalnih COVID potvrda za održavanje sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događaja koji se održavaju u zatvorenim prostorima, ali će biti obvezno korištenje maski.



Dopušta se održavanje sportskih natjecanja uz prisustvo gledatelja bez EU digitalnih COVID potvrda, ali uz ograničenje popunjenosti tribine na 50 posto i obavezno korištenje maski na natjecanjima koja se održavaju u zatvorenim prostorima.

Uvodi se i iznimka da ugostiteljski objekti mogu usluživati sve goste, a ne samo one koji sjede za stolovima, ali samo ako imaju kontrolirani ulaz i ako svi gosti imaju COVID potvrde.

Infografika: Dnevna statistika pandemije - svet i Zapadni Balkan

Kao razlog za ublažavanje mjera navodi se manje opterećenje zdravstvenog sustava i smanjeni utjecaj korone na stanovništvo i javno zdravlje na nacionalnoj razini.

Hrvatska posljednjih dana bilježi blagi porast broja novoboljelih, ali i konstantni pad broja preminulih od posledica COVID-19.