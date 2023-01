Ministar branitelja poziva na oglušavanje o odluku Ustavnog suda Hrvatske

Ustavni sud Hrvatske poništio je presudu Visokog upravnog suda kojom je odbijeno traženje veterana Hrvatskog vijeća obrane (HVO) iz Bosne i Hercegovine(BiH) da mu se prizna invalidnina kakvu dobivaju ratni vojni invalidi Hrvatske vojske i policije.

Neki se boje da bi to moglo dovesti do lavine tužbi drugih bivših pripadnika HVO-a. Resorni ministar ne vjeruje u tu mogućnost, a opozicija kaže kako je to HDZ-ova igra.

Vrhovni sud proziva ministra branitelja

Vrhovni sud Hrvatske osudio je kao pritisak na sud izjavu ministra hrvatskih branitelja i potpredsjednika hrvatske Vlade Tome Medveda danu 24. siječnja kako on očekuje da se Visoki upravni sud ogluši o odluku Ustavnog suda Hrvatske.

Naime, Ustavni sud je poništio presudu Visokog upravnog suda kojom je veteranu HVO-a iz Bosne i Hercegovine Ivi Lamešiću odbijen zahtjev da mu se priznaju ista prava i povlastice kakve imaju hrvatski ratno vojni invalidi (RVI), i postupak je vraćen sudu na ponovno odlučivanje.

Time se, upozoravaju neki mediji, otvara mogućnost da deseci ili stotine veterana HVO-a zatraže ta prava i dobiju ih, što bi dodatno opteretilo hrvatski državni proračun. Evo što je Medved izjavio.

Ministar branitelja protiv Ustavnog suda

"Očekujem od Visokog upravnog suda da, kao što su do sada odbili preko 100 tužbenih zahtjeva, da će to i ubuduće odbijati. Mi smo u zakonu 2017. jasno propisali i osigurali sigurnost pripadnika za one pripadnike HVO koji su do tada bili na redovitoj isplati i koji su prošli kompletnu proceduru reguliranja statusa i u BiH i u Hrvatskoj", kazao je Tomo Medved.

Medved je kazao kako Ustavni sud "nije sagledao meritum" problema, da se ne može ista prava, odnosno prava po istom osnovu ostvarivati i u Hrvatskoj i u BiH, i da to što je Ustavni sud vratio predmet na ponovno odlučivanje, ne znači da će tražitelj svoja prava i ostvariti.

Na priopćenje Vrhovnog suda Medved je odmah odgovorio kako mu "nije bila namjera" utjecati na postupanje suda i da žali što je bio krivo razumeven.

Nastavak priče s kraja devedesetih

Radi se nastavku priče s kraja devedesetih godina prošlog stoljeća, kada je desetak tisuća pripadnika HVO-a dobilo u Hrvatskoj status ratnih vojnih invalida, ali im rješenja nikada nisu uručena, nego se dio kopija tih rješenja čuvan u Ministarstvu obrane 2002. na nepoznat način pojavio u javnosti.

Oni su počeli tužiti Hrvatsku, a 2006. je hrvatska Vlada, nakon što se HDZ vratio na vlast, sklopila sa BiH međudržavni ugovor.

U njemu je dogovoreno da njihove mirovine idu iz hrvatskog proračuna, ali da ostala prava s osnova invaliditeta idu iz proračuna BiH.

Neki veterani HVO-a toga se ne drže, i tuže Hrvatsku da im prizna i druga prava, i posljednjih godina - do ove presude Ustavnog suda - redovito su bili odbijani.

Matić: To je HDZ-ov manevar!

Ministar hrvatskih branitelja u vladi lijevog centra 2011-2016., eurozastupnik Predrag Fred Matić za Radio Slobodna Europa (RSE) kaže kako je ovo Medvedovo odbijanje da se postupi po odluci Ustavnog suda samo HDZ-ov manevar, i da oni žele da veterani HVO-a tuže Hrvatsku i dobiju sve povlastice kao i hrvatski ratni vojni invalidi.

"Naravno! Dok sam bio ministar, izračunao sam da, kada nas tuži svih tih 10.000 ljudi, to se mjerilo u hrvatskom proračunu desetine milijardi ondašnjih kuna. Sada to puno manje zvuči – negdje oko milijadu i po eura će sve to koštati", procjenjuje Matić.

Kako je dobijen status RVI

Mediji navode kako su pripadnici HVO-a krajem devedesetih dobivali status hrvatskog ratnog vojnog invalida temeljem rješenja tadašnjeg hrvatskog Ministarstva obrane koja su bila sva jako slična. Svima je taj staus dodijeljen temeljem ranjavanja na "južnom bojištu" u dubrovačkom zaleđu 1993. i 1994. godine, često na istoj lokaciji i često istog dana.

Matić koji je kao resorni ministar imao uvid u tu dokumentaciju o tome ironično kaže:

"To što se dogodilo u Bosni i Hercegovini sa invalidima HVO, to se ne može dogoditi ni u Ukrajini, koja je puno veće ratište. Deset tisuća ljudi je ranjeno istog dana na istom mjestu od iste granate, i svi imaju potvrdu. Užas! Ja sam zgrožen time, ali Medved je to legalizirao", kaže Matić.

Ironijom se – kaže – služi, jer je primijetio da ga ljudi ne razumiju kada govori ozbiljno.

Presuda Ustavnog suda i izdvojena mišljenja

Ustavni sud je većinom glasova ovu odluku donio još 20. prosinca prošle godine, ali tek sada je objavljena.

Troje sudaca – Andrej Abramović, Lovorka Kušan i Goran Selanec dali su izdvojeno mišljenje, u kojem obrazlažu zašto misle da nije trebalo ukinuti presudu Visokog upravnog suda kojom se odbija Lamešićevo traženje.

Oni upozoravaju da izvršna vlast u ovom slučaju preuzima funkciju zakonodavne i da se ovom odlukom Ustavnog suda tolerira diskrepancija između onoga što propisuje zakon i načina kako se problem rješava u praksi.

"Što bi nakon ove odluke većine u ponovljenom postupku trebao učiniti Visoki upravni sud RH teško je i zamisliti. Na njima je da odluče o pravnoj osnovi isplate, dok im zakon - na koji ih upućuje Ustavni sud - govori: Baš vas briga za pravnu osnovu, plaćaj i šuti", stoji u njihovom izdvojenom mišljenju.

Dodaju i da se ne problematizira razlika između prava pripadnika HV i HVO, a država ima suvereno pravo da to pitanje uredi zakonima bilo kako, osim ovako kako je napravila.

"U zakonima na jedan način, a u stvarnosti, prešutno, na potpuno suprotan način. Tako ne radi pravna država. Štoviše, kad izvršna vlast krene prisvajati ovlasti zakonodavca stvarajući praksu očito suprotnu slovu zakona, vladavina prava postaje puka floskula", stoji u njihovom obrazloženju.

Mirovine iz Hrvatske za HVO

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz prosinca 2022. godine pripadnicima HVO-a i članovima njihovih obitelji isplaćuje se 5.702 invalidske i 1.064 obiteljske mirovine, dakle njih ukupno 6.766, u prosječnom mjesečnom iznosu od 3.803 kune (504 eura).