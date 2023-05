Bećirović i Milanović za relaksiranje odnosa BiH i Hrvatske, različito o Dodiku

Vrijeme je da relaksiramo i unaprijedimo međudržavne veze Bosne i Hercegovine (BiH) i Hrvatske, poručio je u Zagrebu član Predsjedništva BiH Denis Bećirović nakon razgovora sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem.

"Interes Hrvatske, kako ga vidim i kako ga vidi – uvjeren sam – velika većina ljudi u našoj zemlji, je da Bosna i Hercegovina bude prostor stabilnosti i članica Europske unije u jednom razumnom roku. A koliko će taj rok trajati to ovisi prvenstveno o Bosni i Hercegovini", kazao je Milanović.

I dok se oko odnosa dviju zemalja slažu, ocjene političkih postupaka predsjednika bh. entiteta Republika Srpska (RS) im se razilaze. Denis Bećirović ocijenio je da se Dodik transformirao iz političke u sigurnosnu prijetnju.

"On mora biti zaustavljen u svojoj antidejtonskoj i antiustavnoj politici. Vrijeme je da to shvate svi i u Bosni i Hercegovini i van nje. Bolje je da se to prevenira nego da bude većih problema unutar Bosne i Hercegovine, ali naravno i unutar regije", upozorio je Bećirović.

Za Milanovića Dodik nije prijetnja, već sugovornik, doduše sklon neodgovornim i neozbiljnim ispadima. Milanović je konstatirao da takva neozbiljnost ugorožava odnose.

"Ako pođemo od toga da je sugovornik nužna kategorija gdje nema nikakvog afektivnog odnosa - a gdje da ga tražim, u Moldovi? Tamo nema bosanskih Srba ", kazao je Milanović.

On je dodao kako smatra da u BiH nema novca, oružja i ljudi spremnih za ratovanje, ali ako toga bude, da će biti "zabrinut isto kao gospodin Bećirović".

"Ukoliko ih nema ili ih nema u značajnijoj mjeri, onda ću to smatrati Dodikovim neodgovornim ispadima", zaključio je Milanović koji je u rujnu prošle godine, kako je sam potvrdio bio na privatnom imanju Milorada Dodika, tada člana Predsjedništva BiH. Razgovarali su "o potrebi očivanja Daytonskog sporazuma".

Dodik je, pak, u travnju ove godine kritizirao Milanovića zbog posjeta Derventi u ožujku, kada je uručio odličja 103. brigadi Hrvatskog vijeća obrane koja se borila u ratu u BiH. Poručio mu je da više ne dolazi na teritorij RS-a ako će to ponovo činiti.

Suradnja je na državnom vrhu

Bećirović je, međutim, kazao nakon susreta s Milanovićem da Dodiku nije mjesto u vanjskoj politici. On je podsjetio da je uloga članova BiH Predsjedništva da poštuju Daytonski sporazum i Ustav svoje zemlje i da se bore za ravnopravnost i štite ljudska prava svih građana i naroda u BiH.

"I u tom smislu očekujem da će Predsjedništvo BiH sarađivati sa predsjednikom Republike Hrvatske. A kada je riječ o ovim nižim nivoima vlasti kao što su entiteti – gospodin Dodik je, je li, entitetski predsjednik – on treba da sarađuje sa unutrašnjim administrativno-teritorijalnim jedinicama, kada je to u skladu sa Ustavom BiH. A ovaj nivo međudržavnih odnosa, to je nadležnost Predsjedništva“, podjetio je Bećirović.

Milanović je na to samo kratko kazao da se slaže.

Na novinarsko pitanje bi li bilo primjerenije i bolje da su u posjet došla sva tri člana Predsjedništva BiH, Milanović je kazao kako je "problem gospodin Komšić i način kako je izabran" i ponovio svoje kritike na račun člana BiH Predsjedništva iz hrvatskog naroda Željka Komšića da nije izabran glasovima BiH Hrvata.

Bećirović je tim povodom samo kazao kako su njegovi kolege "legalni članovi predsjedništva BiH",

Bećirović se tijekom boravka u Zagrebu susreo i sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.