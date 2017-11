O čelnom mjestu hrvatskog nogometa odlučit će politika

Proslavljeni hrvatski reprezentativac Dario Šimić najavio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza (HNS). Opća je ocjena da je promjena na vrhu potrebna, jer je hrvatski nogomet opterećen kriminalom i aferama. Međutim, upozoravaju naši sugovornici, rasplet situacije i dalje će ovisiti o politici.

Vratiti povjerenje u hrvatski nogomet, očistiti vrh nogometne organizacije od ljudi sa optužnicama, reorganizirati sudačku organizaciju i klubovima dati za infrastrukturu novac koji sada nestaje negdje u vrhu Hrvatskog nogometnog saveza, naglasci su kandidature Daria Šimića za Šukerovog nasljednika na čelu Hrvatskog nogometnog saveza.

„Ne bih ni krenuo u ovu priču da ne smatram da ću prikupiti dovoljan broj potpisa i da ću pobijediti u ovoj igri. Mislim da nije dobro da se stvari rade na brzinu, i mislim da se svatko treba predstaviti hrvatskoj javnosti upravo zato da se vrati povjerenje u hrvatski nogomet.“

Šimić je u karijeri igrao za Dinamo, Inter, Milano i Monaco, odigrao je preko 100 utakmica za hrvatsku reprezentaciju. Osnovao je Hrvatski nogometni sindikat koji je u 250 slučajeva besplatno zastupao nogometaše, zajedno sa svojom generacijom - Stipom Pletikosom, Marijem Stanićem i Goranom Vlaovićem pokušao se suprotstaviti hrvatskom nogometnom establishmentu kroz inicijativu „Zajedno za nogomet“, ali interes novca bio je jači, i sada je shvatio da se da stvari može mijenjati samo iznutra – sa čelnog mjesta nogometnog saveza. Kaže da ima potporu predsjednika UEFA-e Čeferina i predsjednika FIFA-e Infantina, kao i Infantinovog posebnog savjetnika Zvonimira Bobana, ali da se oni neće miješati u ove izbore.

Poznavatelji problematike kažu da će opet o svemu krajnju riječ imati politika, ali se razlikuju oko prognoza. Novinar-komentator portala index.hr Zvonko Alač u izjavi za Radio Slobodna Europa podsjeća da je Šimić već dobio protukandidata - HDZ-ovog saborskog zastupnika Marijana Kustića, donedavnog člana Izvršnog odbora nogometnog saveza.

„Nogomet i Hrvatski nogometni savez je prvorazredno političko pitanje, prije svega za HDZ. To je njegova interesna sfera, to je njegovo leno koje ne prepušta nikome, i tako će biti i ovaj put. U tom svjetlu treba gledati kandidaturu gospodina Kustića. Zbog novog Zakona o sportu, on je kao saborski zastupnik zbog sukoba interesa svoje mjesto u Izvršnom odboru stavio u mirovanje, ali svi znamo da on nije tamo slučajno došao! Znamo svi da su tamo članovi HDZ-a u tročetvrtinskoj većini , i tu je priča poznata. Šimić ima podršku znamenitih nogometaša, „brončane generacije“ sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. godine, ali – to nije dovoljno. Politika će kao i uvijek odlučivati o svemu.“

Splitski novinar Damir Petranović pojašnjava za RSE da je Kustić član „drugog ešalona" Hrvatskog nogometnog saveza i HDZ-a, i da bi njegov dolazak na čelnu funkciju nogometne organizacije bio samo nastavak Šukerove politike, ali drugim sredstvima. Što će o svemu reći HDZ-ov „prvi ešalon“ i premijer Plenković?

„Plenković je u više navrata jasno kazao da želi depolitizaciju nogometa, a izbor Darija Šimića bi po meni bio dobar korak u tom smjeru. Sa druge strane, izbor Marijana Kustića dokazao bi jednu od dvije stvari: ili se dio HDZ-ovaca potpuno otrgnuo kontroli i ignorira njegove upute, ili je Plenković popustio pa se došlo do kompromisa – da HDZ ipak zadrži nogomet pod svojom kontrolom.“

A da je doista vrijeme za smjene u vrhu Hrvatskog nogometnog saveza, pjevaju već i vrapci na grani. Prošle godine za komunalije je plaćeno 1,2 milijuna kuna, četiri godine ranije svega 85.000 kuna. Bivši nogometaš bez dlake na jeziku Joško Jeličić kazao je ovih dana da je Savez prošle godine na mobitele, poštanske usluge i prijevoz potrošio 38 milijuna kuna, a na intelektualne usluge - čak 48 milijuna kuna. „Znamo da tamo nedostaje intelekta, ali toliko je ipak previše,“ zaključio je poznati nogometaš.