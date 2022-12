Hil: Ne vidim mogućnost vojnog rešenja pitanja Kosova

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Srbiji Kristofer Hil (Christopher Hill) izjavio je u četvrtak, 15. decembra, u Nišu da Vlada Srbije ima pravo da se obrati KFOR-u sa zahtevom da se srpske snage bezbednosti vrate na Kosovo, ali da to pitanje ostaje političko i samim tim zahteva političko rešenje.



Hil je istakao da ne vidi mogućnost vojnog rešenja.



"Ono što treba da uradimo je da situaciju smirimo, da stvorimo mir i stabilnost na tom prostoru i da ljudi koji tamo žive mogu imati jasna očekivanja o tome kako će njihov život izgledati u budućnosti. To može da se postigne kroz sprovođenje Zajednice srpskih opština", izjavio je Hil.



Ambasador je dodao da je specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, tokom posete Beogradu, juče jasno stavio do znanja da je to nešto što će se desiti, da bi ljudi imali jasnu sliku kako će ubuduće živeti na prostoru na kojem su već vekovima.



"To će stvoriti povratak normalnosti preko koje će se postići stabilnost te oblasti u kojoj ljudi žive", istakao je Hil.

Američki ambasador je u Nišu obišao Centar za pružanje usluga socijalne zaštite "Mara" koji je uz pomoć EUCOM Programa i donacije od 442.000 dolara, dobio 250 kvadrata novog prostora, dok je 250 kvadrata rekonsturisano.



Centar "Mara" svakodnevno pohađa oko 80 dece i odraslih sa intelektualnim poteškoćama.