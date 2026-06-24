Talibani provode 'propisni hidžab' privođenjem i premlaćivanjem žena

Strah je obuzeo treći po veličini grad u Afganistanu jer talibanska vlast nasilno provodi stroža pravila odijevanja za žene.

Pripadnici ozloglašene talibanske policije za moral uhapsili su, čak i javno pretukli žene u gradu Heratu na zapadu zemlje, optužene za kršenje nove direktive donesene početkom juna.

Naredba zabranjuje ženama pojavljivanje u javnosti bez onoga što ova tvrdolinijaška islamistička grupa opisuje kao "propisni hidžab".

Žene koje se ne budu pridržavale pravila, uključujući one koje pokazuju lice ili nose šminku, suočit će se s kaznenim mjerama, navodi se u direktivi.

"Žene u Heratu su već nosile hidžab", izjavila je jedna mještanka za Radio Azadi RSE pod uslovom anonimnosti zbog straha od odmazde, misleći na islamsku maramu koja pokriva glavu i vrat.

"Ali sada talibani zahtijevaju da žene nose i masku za lice te da potpuno pokriju lice", ističe ona.

Talibanske sigurnosne snage uhapsile su najmanje 30 žena u prvoj sedmici nakon izdavanja direktive, prema podacima Ujedinjenih nacija.

Restrikcije su dovele do rijetkih javnih protesta u Heratu 9. juna, koje su talibanske snage nasilno rastjerale.

Najmanje dvije osobe su ubijene, a više od 20 je ranjeno u tim demonstracijama, naveo je UN.

Udarena u glavu kundakom puške

Talibansko nasilno provođenje pravila odijevanja pojačalo je strah među ženama u Heratu.

Neke se boje da izađu iz svojih domova, dok one koje se odvaže izaći vani rizikuju bijes ove ekstremističke grupe.

Pripadnici talibanske policije za moral redovno zaustavljaju i pregledaju žene na ulicama, pijacama i na ulazima u javne zgrade, ispričalo je nekoliko žena za RSE.

"Čak i one koje su propisno pokrivene ponekad budu zaustavljene i ispitivane", rekla je jedna žena iz Herata za Radio Azadi.

Druga žena iz istog grada kazala je da talibani koriste političko-vjerske vođe u lokalnim džamijama kako bi širili svoje poruke.

"U jednoj naredbi se navodi da su angažovane pripadnice policije kako bi privodile one koje ne slušaju", rekla je ona. "Takođe, upućeno je upozorenje da će članovi porodice ili drugi koji pokušaju intervenisati, takođe biti uhapšeni."

Grupa je svoje prijetnje i provela u djelo.

U oblasti Jadae Abresham u Heratu, talibanska policija za moral nedavno je privela jednu ženu na ulici. Kada su njeni rođaci pokušali da se umiješaju, policajci su priveli i njih, ispričao je očevidac za Radio Azadi.

U Khwaja Kalli, drugoj oblasti grada, talibani su pokušali privesti dvije mlade žene iako su nosile hidžab, kazao je očevidac.

"Kada se jedna od žena usprotivila, policajci su je udarili u glavu kundakom puške, izazvavši krvarenje. Odvezena je u obližnju bolnicu, ali je policija za moral ušla za njom i naredila ljekarima da je ne liječe", ispričao je očevidac za RSE. "Policajci su je potom odveli dok je još krvarila."

Lokalno stanovništvo kaže da je Herat, grad od oko milion stanovnika koji se nalazi blizu granice s Iranom, utihnuo jer sve više žena ostaje kod kuće.

"Ovo su nevjerovatno teški dani za žene i djevojke u Heratu", rekla je druga žena. "Grad je utihnuo. Mlade žene se previše boje da napuste svoje domove."

Ekstremna verzija islama

Žene su podnijele najveći teret pokušaja talibana da nametnu svoju ekstremnu verziju islama u ovoj ratom razorenoj zemlji sa oko 40 miliona stanovnika.

Ova grupa je u velikoj mjeri izbrisala žene iz javnog života i nametnula stroga ograničenja na njihov izgled, slobodu kretanja, te pravo na rad i obrazovanje.

Talibani su 2024. godine donijeli zakon o moralu koji od žena zahtijeva da u potpunosti pokriju lice i tijelo kada su u javnosti.

Međutim, provođenje zakona ove grupe je sporadično i neravnomjerno širom zemlje, te je često prepušteno diskreciji lokalnih talibanskih vođa.

Mnoge Afganistanke nose hidžab. Pored toga, neke žene nose masku za lice kako bi sakrile nos i usta. Druge žene nose burku ili islamsku abaju i nikab koji pokriva kosu, tijelo i veći dio lica. Potonje je uobičajeno u arapskim zemljama Persijskog zaljeva.

Afganistanke, posebno one u urbanim sredinama, smatraju burku i nikab stranim afganistanskoj kulturi.

Prije povratka talibana na vlast 2021. godine, mnoge žene su nosile široke marame koje su pokrivale samo kosu.