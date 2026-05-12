Oko 55 miliona evra ulaganja u hidroelektranu na istoku BiH, a gradnja nije ni počela

Oko 55 miliona evra je potrošeno u posljednje četiri godine na izgradnju hidroelektrane na rijeci Lim, na istoku Bosne i Hercegovine. No, novac je otišao "niz vodu", jer gradnja nije ni počela.

Koncesiju je 2012. godine dobio ruski biznismen Rašid Sardarov, vlasnik kompanije Comsar Energy RS. Dvije godine kasnije, on i tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik postavili su kamen temeljac.

Međutim, vlada bh. entiteta Republika Srpska je 2022., bez dodatnih pojašnjenja, isplatila Sardarovu 35 miliona evra i preuzela koncesiju. Novi kamen temeljac postavljen je u julu 2023.

Potom je platila avans izvođaču iz Turske u vrijednosti od 20 miliona evra.

No, i ovaj ugovor je raskinut. Razlog- turska firma NGA Build od entitetske vlade je zatražila da se projekat izmijeni. Kako su objasnili, prvobitni je projektovan da izdrži slabije poplave, a novim je utvrđeno da objekat mora biti građen da izdrži 1.000-godišnju vodu, odnosno znatno jače poplave.

Zašto ovaj problem nije uočen ranije, ko je odgovoran za potrošeni novac i da li će projekat biti nastavljen, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa iz Vlade RS, resornog ministarstva energetike i Elektroprivrede RS, koja je nosilac projekta.

Šta je bilo sporno za tursku kompaniju?

Direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović ranije je za medije izjavio da je naknadno utvrđeno kako je elektrana projektovana da izdrži takozvanu 500-godišnju vodu, odnosno slabije ekstremne poplave. Elektroprivreda, međutim, smatra da objekat mora biti građen tako da izdrži 1.000-godišnju vodu, odnosno znatno jače poplave.

Takva izmjena podrazumijeva veću branu, jače prelive za vodu i dodatnu zaštitu, ali i znatno veće troškove.

Izmjena projekta značila bi veće troškove i novu dokumentaciju, što izvođač nije prihvatio.

Iz turske kompanije nije odgovoreno na upit RSE koji je status projekta, zašto je raskinut ugovor, koliko novca im je isplaćeno i da li će vratiti avans.

Prema zvaničnim podacima te firme, vrijednost projekta procijenjena je na 98 miliona evra, a planirani kapacitet elektrane na 36,8 megavata.

Projekat star više od decenije

Ekonomisti i organizacije civilnog društva upozoravaju da je riječ o ozbiljnom propustu institucija, jer osnovne tehničke manjkavosti, kako navode, nisu provjerene na vrijeme.

"Nevjerovatno je da se nakon tri godine otkriju problemi u projektovanju. Sve je to moralo biti jasno u trenutku kada je koncesija kupljena", kaže ekonomista Zoran Pavlović.

Iz Organizacije Transparency international u BiH ističu da javnost do danas nema jasne odgovore na ključna pitanja, ko je donosio odluke, zašto projekat nije ranije zaustavljen i da li postoji mogućnost povrata dijela uloženog novca.

"Umjesto da vlast raskine ugovor zbog neispunjavanja obaveza investitora, mi smo dovedeni pred svršen čin u kojem se ponovo gubi javni novac. Nažalost, danas na naplatu dolazi decenijsko odsustvo strateškog razmišljanja", ističe Srđan Traljić iz Transparencija.

Više od 150 miliona evra za nerealizovane projekte

Projekat "Mrsovo" je jedan u nizu poslova kompanije Comsar Energy RS koja je godinama bila strateški partner Vlade RS u energetskim projektima.

Vlada je u više navrata preuzimala ili restrukturirala projekte ove kompanije, često uz netransparentne odluke.

Prema zvaničnim podacima, za različite koncesije, firme i propale projekte isplaćeno je više od 150 miliona evra javnog novca.

Sardarov, koji je prije skoro 15 godina dobio državljanstvo BiH kao "značajan investitor", obećavao je ulaganja veća od pola milijarde evra u izgradnju hidroelektrana, te izgradnju još jednog bloka Termoelektrane Ugljevik.

Još 2013. godine je dobio koncesiju za ležište uglja, zajedno uz koncesiju za gradnju trećeg bloka termoelektrane.

Međutim, ruski investitor elektranu nikad nije izgradio, a vlasti su mu godinama unazad izlazile u susret i pomjerale rokove, dok se nije došlo u situaciju da Termoelektrana Ugljevik nema uglja i da im je neophodno eksploataciono polje za koju Saradarov ima koncesiju.

Zbog toga je krajem aprila ove godine Vlada RS, preko javnog preduzeća "Gas RES", preuzela kompaniju Comsar Energy RS. Tada je Sardarovu isplaćeno oko 120 miliona evra.

Iz Transparency Internationala upozoravaju da javnosti nikada nisu predočene analize rizika, niti je utvrđena odgovornost za donošenje odluka.

"Apsolutno je jasno da za sve ove projekte javnosti nisu bile dostupne analize i procjene rizika ovih ulaganja. Na kraju smo došli do toga da tih projekata nema, a platili smo stotine miliona maraka firmi koja nije uradila ništa. Svakako, nadležene institucije treba da provjere odgovornost onih koji su sklopili takav posao, jer je dosadašnja praksa pokazala zabrinjavajući obrazac u kojem država preuzima propale investicije privatnih lica javnim novcem", ističe Traljić.

Ko je Rašid Sardarov?

Ovaj ruski milijarder porijeklom iz Dagestana se, uglavnom, bavi ulaganjima u energente. Vlasnik je naftne kompanije "South-Urals industrial Company", čija vrijednost prelazi dvije milijarde dolara.

Ime mu se našlo i u Panama Papers, dokumentima koji otkrivaju kako bogataši peru novac kroz "porezne oaze".

Odlukom Savjeta ministara, Sardarov je 2011. dobio državljanstvo BiH kao "značajan investitor".

Državljanstvo je dobio na lični zahtjev, uz preporuku Vlade RS, koja je tada navela da je "lice od naročite koristi za BiH".

Zakonski uslovi za biznismene poput Serdarova da dobiju državljanstvo je da ulože "značajan iznos" novca ili da zaposle "značajan broj radnika".



