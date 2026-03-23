Dok Hezbollah pojačava napade, ko zapravo donosi odluke?

Kada je raketna vatra iz Libana pogodila sjeverni izraelski grad Kirjat Šmona, oštetila je autobus i teško ranila muškarca u pedesetim godinama, koji je zadobio ozbiljnu povredu lica od gelera, saopštile su hitne službe.

Samo 2 kilometra od granice, Kirjat Šmona je direktno izložen vatri Hezbollaha, grupe sa sjedištem u Libanu koju podržava Iran, a koju Izrael i Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom.

Napad 23. marta nije bio prvi na grad od strane Hezbollaha otkako je grupa započela napade na Izrael prije tri sedmice, nakon što je Izrael 28. februara izveo zračne napade na Iran.

Uprkos intenzivnoj izraelskoj vojnoj kampanji kao odgovor, Hezbollah ne samo da pokazuje otpornost nego čak pojačava svoju kampanju.

"Otkako se Hezbollah uključio u borbe 2. marta… postoji kontinuirani porast obima napada, uz prelazak na viši i ujednačeniji nivo aktivnosti posljednjih dana", navodi izraelski analitički centar Alma u svom dnevnom izvještaju o ratu od 23. marta.

Šta stoji iza Hezbollahove otpornosti?

Hezbollah je ušao u trenutni rat ozbiljno oslabljen borbama s Izraelom tokom 2023–24.

Međutim, analitičari su rekli da ga je Iran uspio djelimično obnoviti, dok su organizacijske promjene koje daju veću autonomiju pojedinim jedinicama pomogle grupi da lakše apsorbuje ponovljene gubitke vođa.

"Hezbollahovo rukovodstvo mjesecima se tiho naoružavalo, koristeći mjesečni budžet procijenjen na oko 50 miliona dolara, dopunjavajući zalihe raketa i dronova zahvaljujući iranskom finansiranju i lokalnoj proizvodnji", napisao je 15. marta Guy Itzhaki, bivši šef antiterorizma u izraelskoj vojnoj obavještajnoj službi.

Međutim, dodao je da trenutni sukob "gura organizaciju bliže iscrpljenoj pobunjeničkoj grupi nego neporaženoj 'vojsci otpora', iako zadržava značajan dio svoje operativne snage".

Heiko Wimmen, analitičar sa sjedištem u Bejrutu i šef projekta Irak/Sirija/Libanska oblast Međunarodne krizne grupe, rekao je za RSE da je reorganizacija Hezbollaha "donekle ono što pokušavaju da komuniciraju ostatku svijeta nakon 2024. godine - ideju povratka korijenima otpora".

"Samo stavljate do znanja neprijatelju da bi okupacija i ofanzivne operacije bile veoma, veoma skupe i ne bi dale rezultate. Dakle, time se vraćate izvornom modelu gerilskog ratovanja, u kojem su, kao što sada možete vidjeti, još uvijek veoma dobri", rekao je.

Zaista, posljednji napad na Kirjat Šmonu stigao je samo nekoliko dana nakon što su četiri osobe povrijeđene kada je raketa Hezbollaha pogodila stambenu zgradu u gradu. Grupa tvrdi da je uspjela pogoditi grad, koji ima oko 25.000 stanovnika, u sedam navrata.

"Hezbollah traži 'sliku pobjede' koja bi, iz njihove perspektive, bila postignuta time što bi nagnali izraelske stanovnike iz pograničnih zajednica da napuste svoje domove", navodi Alma, ističući i sposobnost grupe da nastavi napade na izraelske vojnike u Libanu.

Sve se to dešava nakon trosedmične izraelske kampanje koja je, prema riječima načelnika Generalštaba IDF-a Ejala Zamira, pogodila "2.000 ciljeva, desetine skladišta oružja i eliminirala stotine terorista".

Izraelski napadi, uglavnom zračni, ali i neki kopneni, ubili su više od 1.000 ljudi i raselili oko milion, prema podacima libanskih vlasti.

Revolucionarna garda

Izraelski vojni odgovor uključivao je i napad na hotel s četiri zvjezdice u centru Bejruta, za koji je Izrael naveo da je 8. marta ubio pet viših komandira Iranske revolucionarne garde (IRGC).

IDF je saopštio da su komandiri bili uključeni u pomoć Hezbollahu u finansiranju i obavještajnom radu, što pokazuje da Iran ne samo da finansira grupu nego i utiče na nju.

Nakon toga uslijedili su izvještaji da je Rusija evakuisala više od 100 Iranaca, za koje se vjerovalo da uključuju diplomate i osoblje ambasade, specijalnim letom iz Libana.

Wimmen, analitičar iz Bejruta, rekao je da je vjerovatno da su barem neki od tih ljudi također bili pripadnici IRGC-a koji bježe od budućih izraelskih napada. Nije jasno da li su drugi ostali ili sada rade na daljinu.

U TV intervjuu 22. marta, libanski premijer Nawaf Salam rekao je da IRGC i dalje direktno komanduje Hezbollahom. Rekao je da IRGC "upravlj​a vojnom operacijom u Libanu" nakon što su njegovi članovi ilegalno ušli u zemlju koristeći "falsifikovane pasoše".

Salamova vlada je pod pritiskom Izraela da preduzme akciju protiv Hezbollaha, ali su mogućnosti libanske vojske ograničene, a bilo kakav potez mogao bi dovesti i do rizika od unutrašnjih sukoba u zemlji.

Wimmen je rekao da je teško procijeniti koliki stepen kontrole IRGC ima nad Hezbollahom, ali da se njihov uticaj sigurno povećao otkako je bivši lider grupe Hasan Nasrallah ubijen u izraelskom zračnom napadu 2024.

"Mislim da je prilično jasno i vjerodostojno da su on i Hamenei razgovarali ravnopravno", rekao je, misleći na iranskog bivšeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu 28. februara.

"Vrlo je jasno - i bilo bi besmisleno očekivati bilo šta drugo - da se ova ravnoteža, ta kazaljka tamo, značajno pomjerila ka IRGC-u nakon što su Nasrallah i svi ostali visoki lideri [Hezbollaha] ubijeni", dodao je Wimmen.