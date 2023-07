Helikopter iz Srbije sa Dodikom 'preskočio' BiH i sletio u Hrvatsku

Helikopterom u vlasništvu Srbije, a bez ikakvog službenog obavještenja institucija Bosne i Hercegovine, je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, 25. jula letio iz BiH u Hrvatsku.

Dodik je, nakon susreta sa predsjednikom Hrvatske na Hvaru, preletio u Srbiju.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je potvrdilo za Radio Slobodna Evropa (RSE) kako nije dobilo zahtjev za prelet helikoptera kojim je Dodik išao u Hrvatsku, gdje se istog dana susreo sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem.

Iz kabineta predsjednika Hrvatske, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, te Hrvatske kontrole zračne plovidbe do zaključenja ovog teksta za RSE nije stigao odgovor da li su znali za prelet helikoptera iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

Još jedna u redu institucija koju se nije pitalo, niti je bila uključena u Dodikov dolazak u Hrvatsku je Vlada države koja ga je ugostila. Tako je izjavio za hrvatske medije ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman 27. jula.

Hrvatski premijer Andrej Plenković zatim je rekao kako nije znao da na Hvar u posjetu dolazi Milorad Dodik.

"Očekujem hitnu inicijativu oporbe da se smjesta sazove izvanredna sjednica Hrvatskoga sabora i da se raspravi ta tema kako je neko bez odgovarajuće diplomatske note, koju u ovakvim situacijama obično šalju veleposlanstva država iz kojih njihovi čelnici dolaze u Hrvatsku i da se detaljno traži očitovanje predsjednika Republike", kazao je Plenković novinarima 27. jula.

Kako je helikopter Srbije završio u Hrvatskoj?

Nakon što je završio susret sa Milanovićem, Dodik se istim helikopterom uputio u Srbiju, gdje je sa tamošnjim predsjednikom Aleksandrom Vučićem prisustvovao pokaznim gađanjima na Pasuljanskoj livadi kod Paraćina.

Vučić je u izjavi novinarima rekao kako je Dodik iz posjete Hrvatskoj u Srbiju stigao "srpskim helikopterom".

Helikopter kojim se vozio predsjednik RS nosi oznaku YU-VIP, kako se vidi na snimcima hrvatskih medija. Upravo je tu oznaku Radio Slobodna Evropa pratio putem stranice Flightaware i Radarbox.com.

Helikopter je najprije 24. jula u 17 sati krenuo iz Beograda prema Banjaluci. Dan kasnije, 25. jula, u 10 sati i minut je poletio iz Banjaluke prema Hvaru.

U 14 sati i 58 minuta iz Hvara je ponovo krenuo ka Banjaluci. U 16 sati i 35 minuta iz Banjaluke je pošao ka Smederevskoj Palanci. Oko 19 sati, isti dan, helikopter se vratio za Beograd.

Ko je trebao odobriti prelet helikoptera u BiH?

U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine kažu za RSE kako dozvola za prelet helikoptera iz Srbije nije u nadležnosti tog ministarstva.

"Dotični helikopter je registrovan kao civilni, što se može vidjeti i po boji. U tom slučaju zahtjev za prelijetanje ide BHANSI (Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH). Kod nas, u zadnja dva mjeseca nije registrovan prelet vojnog helikoptera Srbije", rekao je ministar odbrane BiH Zukan Helez za RSE.

Direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) Davorin Primorac rekao je za RSE da ta Agencija ne izdaje dozvole za prelete, ali vrši kontrolu svih letjelica u zraku.

"Nemamo s tim ništa, dozvole za to izdaje Agencija za civilno vazduhoplovstvo, oni daju odobrenje bilo kojeg leta. BHANSA pruža kontrolu letenja i ništa više od toga, ko god se, javi se, ne bih znao da li su se javili kontroli letenja", rekao je Primorac.

Ipak, kako je rekao, let je "morao biti odobren, jer se radi o međunarodnom letu".

"Što se tiče kontrole letenja, ako je bilo na visini, koja je tzv. zona slobodnog letenja, nisu se morali javiti kontrolorima u BHANSI, ali su se definitnvno morali javiti hrvatskoj kontroli leta kad su ušli u Hrvatsku, jer je to međunarodni let i graničnoj carinskoj policiji, neko odobrenje je moralo postojati", naveo je Primorac.

Istovremeno, iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH na upit Radija Slobodna Evropa, da li su znali za prelet helikoptera preko teritorije BiH, navode da je pravilnikom o odobravanju letova definisano za koje letove, odnosno vazduhoplove je potrebno odobrenje te Direkcije.

"Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH nema zvaničnu informaciju o kojem helikopteru se radi, ali po medijskim objavama, radilo se o helikopteru MUP-a Republike Srbije koji ima civilne vazduhoplovne oznake i za koji nisu potrebna posebna odobrenja BHDCA."

Objašnjavaju i kada je potrebno odobrenje.

"Tek u slučaju da se let najavi (deklariše u planu leta koji se predaje kontroli letenja, jer prelazi međudržavnu granicu) kao državni, odnosno da prevozi nekog državnika, prema navedenom pravilniku odobrenje izdaje Ministarstvo vanjskih poslova BiH", navodi se u odgovoru za RSE.

I iz kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, institucije koja je nadležna za vanjsku politiku i odbranu, su kazali za RSE kako nisu upoznati sa ovim letom, te da cijela procedura ide preko Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Pitanje da li su znali za prelet helikoptera, RSE je uputio i Ministarstvu prometa i komunikacija BiH. Odgovorili su da je to ministarstvo nadležno "samo u slučaju kada se radi o stranim vojnim zrakoplovima".

"Propisano je da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova BiH, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva odbrane BiH, izdaje posebnu dozvolu za prelet/slijetanje preko i na teritorije/u BiH za strani vojni zrakoplov. U vezi sa konkretnim letom, Ministarstvo komunikacija i prometa nije zaprimilo zahtjev Ministarstva vanjskih poslova BiH za izdavanje posebne dozvole za prelet/slijetanje", navodi se u odgovoru.

Šta kažu stručnjaci?

Omer Kulić, stručnjak za vazduhoplovstvo za RSE navodi kako policijski helikopteri u svojim zemljama mogu da lete bez najava, ali ukoliko prelaze u drugu državu bez najave, radi se o "ozbiljnom kršenju zakona o vazduhoplovstvu".

"Morao se najaviti, tu nema dvojbe. On može da vozi, to nije sporno. To što je prevozio osobu ovaj iz ove zemlje to nije sporno, on je registrovan da može da prevozi, a koga i gdje to je nebitno. To nije sporno, ali je morao da bude najavljen. To je baš veliki gaf. Prvo je morala da odreaguje kontrola letenja, da da svoje mišljenje o tome, zatim Ministarstvo za promet i komunikacije, pa onda Ministarstvo za vanjske poslove koje bi napisalo protestnu notu i tako dalje", kaže Kulić.

Dodaje da postoje pravila i prilikom prevoza VIP putnika.

U ovoj varijanti, Dodik ne spada u VIP putnike.

"Kada se prevoze VIP putnici, onda u svakoj zemlji postoje generalno tri VIP putnika i oni moraju da dobiju odobrenje druge države od ministarstva vanjskih poslova da bi preletili teritoriju. To su predsjednik države, predsjednik parlamenta i predsjednik vlade i to su zvanični VIP putnici neke države."

Dodaje da "u ovoj varijanti gospodin Dodik ne spada u VIP putnike".

"On je tu išao kao običan građanin, običan putnik. Ali bez obzira, let je apsolutno morao biti najavljen. Ako nije najavljen, to je ugrožavanje bezbjednosti druge zemlje, jer on je mogao da prevozi svašta."

"I osim što je morao biti najavljen, kada slijeće iz jedne zemlje u drugu, mora da sleti na mjesto, aerodrom gdje ima granični prelaz u zemlji", kaže Kulić.

Zbog čega se Dodik vozio srbijanskim helikopterom?

Iz Kabineta predsjednika RS nije odgovoreno za RSE zbog čega je za Dodikovo putovanje korišten helikopter u vlasništu Srbije, a ne helikopter Helikopterskog servisa RS. Nije bilo odgovora ni da li je zvanično zatražena upotreba helikoptera iz Srbije, te da li su se nekome u BiH obratili za prelet i slijetanje u BiH.

Odgovora nije bilo ni iz Helikopterskog servisa RS, kao ni ambasade Srbije u BiH po kojoj proceduri je dozvoljen let preko BiH i slijetanje u BiH ovog helikoptera.

Helikopterski servis RS posjeduje, kako se navodi na zvaničnoj stranici, jedan helikopter tipa AW119Kx "Koala" i jedan helikopter tipa Bell 206B.

Za RSE nije odgovoreno ni na pitanja koja su upućena Ministarstvu odbrane Srbije o preletu helikoptera, te koliko puta do sada je na taj način korišten za prevoz državnika druge države.

Upit je poslan i Ministarstvu vanjskih poslova Srbije o tome da li su učestvovali u organizaciji posjete i prevoza iz Hrvatske u Srbiju, da li su i od koga dobili dozvole za prelet, da li su tražili dozvolu od ministarstava vanjskih poslova BiH i Hrvatske, te po čijem nalogu je korištena letjelica u te svrhe i na osnovu kojih argumenata je takva odluka donijeta.

Odgovor do zaključenja teksta nije došao.

Odgovora nije bilo ni iz kabineta srbijanskog predsjednika Vučića na upit da li je riječ o helikopteru vojske Srbije ili MUP-a, te po čijem nalogu i na osnovu kojih argumenata je donijeta takva odluka.

Šta se zna o helikopteru sa oznakom YU-VIP?

Radi se o helikopteru proizvođača Erbas pod nazivom "Super Puma" H-215.

Jedan je od tri takva modela koji su u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Dodika je prevozio helikopter u policijskoj plavo bijeloj boji sa oznakom YU-VIP.

Prvi od tri Super Pume isporučen je iz Marseja u Francuskoj u Srbiju u julu 2022. Tokom novembra iste godine su isporučena i preostala dva helikoptera.

Prema podacima MUP-a Srbije "Super Puma" može da preveze do 24 osobe, maksimalna razdaljina koju može da preleti je 866 kilometara, dok u vazduhu može da provede duže od četiri sata.

Riječ je o helikopterima koji se prije svega koriste za transport i gašenje požara.