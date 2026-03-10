Hegseth: U toku je najintenzivniji dan napada na Iran

Američki ministar odbrane Pit Hegseth izjavio je da će 10. mart biti najintenzivniji dan zračnih napada na Iran otkako je prošlog mjeseca počela američka vojna operacija protiv Islamske Republike u saradnji s Izraelom.

"Danas će opet biti naš najintenzivniji dan napada unutar Irana: najviše lovaca, najviše bombardera, najviše napada, obavještajni podaci precizniji i bolji nego ikada", rekao je Hegseth na brifingu u Pentagonu, samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da će napadi "uskoro biti okončani".

Hegseth nije dao detalje o obimu očekivanih napada, ali je dodao da je cilj uništiti iranske rakete i kapacitete za vojnu proizvodnju, kao i uništiti iransku mornaricu.

Objave na društvenim mrežama navode da su napadi u ranim satima 10. marta bili intenzivniji i šireg obima nego prethodni, uz izvještaje o eksplozijama u gradovima, uključujući Teheran, Karadž, Isfahan, Zenjan, Tabriz, Arak, Šahinšahr, Bušer, Bandar Lengeh i Kešm.

Dnevni američki i izraelski zračni napadi na Iran počeli su 28. februara, a Teheran je uzvratio lansiranjem dronova i balističkih projektila širom područja Zaljeva, što je izazvalo strahovanja od izbijanja šireg rata i poguralo globalnu cijenu nafte iznad ključnog nivoa od 100 dolara po barelu.

Trump je 9. marta izašao u javnost nakon što su tržišta oštro reagovala na sukob, pa je tokom konferencije za medije kasno tog dana rekao da će rat biti okončan "veoma uskoro", ne navodeći konkretan vremenski okvir.

Na sastanku ministara energetike zemalja Grupe sedam (G7) 10. marta takođe se nastojalo smiriti tržišta, potvrđujući spremnost da preduzmu potrebne korake za podršku globalnom snabdijevanju energentima, uključujući i moguće zajedničko puštanje strateških rezervi nafte.

Trump je također rekao da mu se "ne sviđa" odluka Irana da dužnost vrhovnog vođe preda Modžtabi Hameneiju, sinu ajatolaha Alija Hameneija, koji je poginuo u napadima prvog dana operacije, nazvavši to "velikom greškom".

Tom odlukom Teheran je ignorisao Trumpov zahtjev da Sjedinjene Države imaju ulogu u imenovanju nasljednika preminulog Hameneija.

Kao vrhovni vođa, Hamenei će imati konačnu riječ u svim političkim i vojnim pitanjima i, faktički, posjedovati diktatorsku moć nad zemljom.

U prvim satima nakon što je novi vođa imenovan 8. marta, Iran je lansirao projektile i dronove na Izrael i arapske države Perzijskog zaljeva, koje su počele izražavati sve veće nezadovoljstvo zbog iranskih odmazdnih napada.

Uprkos Trumpovim zahtjevima za "bezuslovnom predajom" Irana, mnogi američki zvaničnici naveli su da je cilj rata uništavanje iranskih raketa i nuklearnog programa.

Hegseth je rekao da iranski odmazdni napadi slabe, dok je general Dan Kane, načelnik Združenog generalštaba, izjavio novinarima na istoj konferenciji 10. marta da Pentagon razmatra različite opcije ukoliko bude dobio zadatak da obezbijedi pratnju brodova kroz Hormuški moreuz, koji je sukob praktično zatvorio.

Ovaj brodski pravac ključna je tačka za globalni transport nafte i ukapljenog prirodnog gasa. Rat je natjerao proizvođače nafte i gasa da obustave isporuke već više od sedmicu dana.

Kane je rekao da su Sjedinjene Države izvele napade na više od 5.000 ciljeva u prvih 10 dana kampanje, uključujući i više od 50 brodova mornarice.

"Oni (Iranci) se bore, i to poštujem, ali ne mislim da su snažniji nego što smo očekivali", rekao je Kane.

Najmanje 1.700 ljudi, uključujući pripadnike vojske, poginulo je u Iranu od početka zajedničkih američko-izraelskih napada 28. februara, navodi organizacija za ljudska prava HRANA.