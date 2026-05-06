Tri osobe zaražene hantavirusom evakuisane za kruzera

Tri osobe iz Holandije, Velike Britanije i Njemačke su evakuirane s luksuznog kruzera pogođenog smrtonosnim hantavirusom, dok se u međuvremenu predsjednik Kanarskih ostrva protivi tome da brod pristane na njihove obale.

Dvije osobe su bolesne, a jedna je potencijalno zaražena, prenosi Reuters. Svi će biti prevezeni u specijalizirane bolnice u Evropi.

Njemačka državljanka koja se nalazila na luksuznom kruzeru bit će prevezena u bolnicu u Duesseldorfu na testiranje, izvijestio je Bild, dodajući da žena nije pokazivala simptome. Putnica je bila u kontaktu sa drugom Njemicom koja je umrla na brodu, navodi njemački medij.

Holandski par je također preminuo zbog zaraze na kruzeru, dok je britanski državljanin evakuiran s broda i nalazi se na intenzivnoj njezi u Južnoafričkoj Republici.

Potvrda da se izbijanje hantavirusa s kruzera može širiti s čovjeka na čovjeka ne mijenja procjenu rizika Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koja ostaje na niskom riziku, rekao je predstavnik te organizacije.

Jedan od putnika sa kruzera koji se vratio u Švicarsku također je zaražen i trenutno se nalazi na lječenju u Cirihu. Švicarska vlada kaže da nema opasnosti za širu populaciju.

Sa druge strane, predsjednik Kanarskih ostrva kaže da se protivi planu španske vlade da dozvoli brodu pogođenom virusom da pristane na njihove obale.

Brod MV Hondius koji je isplovio iz Argentine 1. aprila trebao je stići na Kanarska ostrva u narednih nekoliko dana. Na brodu se nalazi skoro 150 putnika.

"Ne mogu dozvoliti brodu da uđe," rekao je Fernando Clavijo. Dodao je i da ne znaju kakvo je stanje ostalih putnika niti koliko bi ih moglo biti zaraženo.

Kako navodi BBC pristanak kruzera je sada postalo političko pitanje za špansku vladu premijera Pedra Sancheza. Na brodu se nalazi 13 španskih državljana i kako je za BBC rekao ministar Angel Victor Torres da razumiju “brigu i nervozu lokalaca” sa otoka, ali je upozorio da su obavezni da dopuste brodu da pristane pod međunarodnim zdravstvenim pravilima.

Hantavirus prvenstveno šire glodavci, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti i među ljudima rekli su iz Svjetske zdravstvene organizacije. WHO je potvrdio da se virus sa kruzera može širiti među ljudima.

Ljudi se najčešće zaraze kada virus iz izmeta, pljuvačke i urina glodavaca postane prisutan u zraku, na primjer kada se čiste prostori u kojima su se gnijezdili pacovi i miševi.

Hantavirus obično počinje simptomima sličnim gripi, kao što su umor i povišena temperatura, jednu do osam sedmica nakon izlaganja kažu iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Četiri do deset dana kasnije pojavljuju se kašalj, otežano disanje i tečnost u plućima.

Izvor: Reuters, BBC