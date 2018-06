Atina: Protest protiv dogovora sa Makedonijom

Tokom zasedanja grčkog Parlamenta u subotu 16. juna o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi, kako bi sporazum s Makedonijom bio blokiran, u Atini su održani su protesti, a policija je na demonstrante u jednom trenutku bacila i suzavac. Greek police fired teargas at protesters outside the parliament building in central Athens on June 16, as lawmakers were in session discussing a no-confidence motion against the government over a deal to end a decades-old dispute with neighboring Macedonia. Greece and Macedonia are due to sign an accord on June 17 to change the name of the former Yugoslav republic to North Macedonia.