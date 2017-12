Život na granici

Više od 100 stanovnika pograničnog naselja Vardište u višegradskoj općini potpisalo je peticiju kojom od Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR), Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Granične policije BiH i Općine Višegrad traže da im se omogući pravo na slobodan pristup njihovoj imovini.

Oni zahtijevaju izmještanje graničnog prijelaza iz naselja prema granici sa Srbijom i odustajanje od planova da se novi granični prijelaz gradi još dublje u teritoriji Bosne i Hercegovine. Stanovnici traže da prijelaz bude pomjeren gdje je i planiran, bliže stvarnoj administrativnoj granici sa Srbijom. U tu svrhu prije nekoliko godina otkupljeno je i zemljište.

Život im je kompliciran i zbog postojećeg prijelaza koji u samom naselju postoji od 1997. godine, a izgradnja novog, dublje u teritoriji BiH, ostavila bi ih na ničijoj zemlji i betonskim barijerama blokiranim putevima prema selima.

"Seljaci idu u njive, idu u livade, voze sijeno, stoku... treba da prelaze taj granični prelaz. Ovdje su sad kolone, pošto je ovo najkraći put prema moru. Velike kolone, po nekoliko kilometara, i čekanja od sat, nekad dva sata, ljudi ne mogu da se uključe, jer ta dva glavna puta koja vode za zaseoke Rakiće i Lazareviće, i ovu stranu, Batkoviće i Prisoje, budu zatvoreni od tih vozila. Mi tražimo da se granični prelaz izmjesti iz ovog centra, da ide na granicu prema Republici Srbiji", kaže Milinko Jevtić.

Godinama stanovnici Vardišta od državnih organa i općine Višegrad traže da riješe ovaj problem.

Porodica Kaljević prodala je i zemlju na kojoj bi se trebao graditi novi granični prijelaz, kaže Milan Kaljević.

"Prodala se naša zemlja, uzeta. Nisam sam, uzeto je od mog brata, tu su i od brata djeca. To je prodato i to je naplaćeno. To je nama plaćeno", kaže Kaljević.

Mještanin Radomir Jovičić navodi da je problem sa granicom taj što "granica nije na granici".

"Vozim sijeno a kiša, ja kažem: 'Daj me pusti pored, da prođem, tu sam svaki dan'. Kaže: 'Ne. Jesi li ti učesnik u saobraćaju?', 'Jesam učesnik', 'Onda stoj u koloni'. Stojim sat, sijeno mi pokisne. A izmještanjem ove granice na ovdje postojeću, prvobitnu lokaciju, koja je otkupljena, premjerena, sondirani tereni, sve ovo otpada, nama ostaju ovi naši putevi, poljski, slobodni. Imaće veću kontrolu, biće to prirodnim zaprekama obezbijeđena granica", kaže Jovičić.

Bosna i Hercegovina svoj prijelaz, navodno, planira pomjeriti dalje od višestoljetne međudržavne granice, dublje u svoju teritoriju, te zapriječiti sporedne puteve prema selima.

"To je neki međuprostor, ne znam, ničija zemlja, ničiji ljudi, nikakva prava nemamo. Tražimo i insistiramo da neko povede računa o nama, koliko-toliko, i da nam kaže imamo li mi u ovom međugraničnom prostoru ikakva prava. Mi nemamo osnovno građansko pravo normalnog pristupa svojim objektima i svome posjedu. Ako je to ispravno, onda ćemo i mi dići ruke ili neka nas premjeste odavde, nek' nas uzmu, nek' rade šta hoće", ističe Dragomir Jevtić.

Tokom posjete predstavnika Granične policije i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, stanovnici Vardišta dobili su obećanja da neće ostati na ničijoj zemlji.

Razmatra se mogućnost izgradnje bh. prijelaza u mjestu Kotroman, odmah pored srbijanskog, što će biti predmet dogovora sa susjednom zemljom.