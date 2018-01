Nenaučena lekcija holokausta

"Svijet je rekao: 'Nikad više tako nešto', a tako nešto se ponovilo, nažalost, u 20. vijeku, nakon holokausta. Imali smo genocide i u Kambodži, i u Ruandi, nažalost i u našoj zemlji. Zbog toga to 'nikad više' pokazuje da, nažalost, nismo dobri učenici, jer od istorije nismo ništa naučili i dozvolili smo da nam se to ponovi", podsjetio je Finci.

"Holokaust se odnosi na masovno ubistvo šest miliona Jevreja, Roma i ostalih progonjenih osoba za vrijeme nacizma. Naravno, sam termin je grčki i odnosi se na žrtvu paljenicu. Ovaj, sigurno najveći zločin 20. vijeka, dobio je to ime jer su oni koji su u Auschwitz, i slične logore ulazili na vrata, izlazili su iz njih kroz dimnjake krematorija", napomenuo je predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci.

Jedina Jevrejka iz Bosne i Hercegovine, koja je preživjela Auschwitz je Greta Ferušić. Cijela njena porodice je ubijena, a ona je u tom zloglasnom logoru umjesto imena imala u koži urezan broj.

Komemoraciji upriličenoj povodom Međunarodnog dana sjećanja na holokaust nije mogla prisustvovati.

"Ja sam bila 1954. u Nemačkoj. Imam broj. Leto je bilo, svi su mogli videti broj. A zašto? Nije on kriv, pogotovo te nove generacije, a drugo, nikad nisam smatrala da je sto posto nemački narod kriv. Golda Meir je rekla, nije mogla da veruje kako su ljudi koji su preživeli Aušvic imali snage da stvore porodicu, da stvore karijeru. I onda je na kraju rekla: 'Zato što su survivori' – zato što su preživeli", rekla je prije nekoliko godina Greta Ferušić u razgovoru za RSE.

Tom prilikom Greta je govorila i o ratu u Bosni i Hercegovini, koji je preživjela u opkoljenom Sarajevu.

"Za vreme rata ovde, prvo nismo shvaćali uopšte šta se to dešava. Onda smo počeli da vidimo da je to ipak jedan narod protiv drugog, jedan se brani, a jedan napada. A treći je između. I sada, tumačenjem svega toga nastalo je da svako ima svoje gledište. Svako je oštećen, niko nije u pravu, a svako nešto svoje traži. A žrtve koje su nastale su stravične, s obzirom na ono što se u Srebrenici dogodilo. To je gore nego što je čak i kod Nemaca bilo, jer ja kažem: tamo je radila tehnologija, a ovde je radio primitivizam", rekla je Ferušić.