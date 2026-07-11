Posmrtni ostaci deset žrtava genocida u Srebrenici bit će ukopani u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari, u okviru obilježavanja 31. godišnjice najtežeg ratnog zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata.

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić koji je rođen 1975. godine, a imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo gdje je u samo nekoliko dana ubijeno oko 1.000 ljudi.

Najstarija žrtva koja će danas biti ukopana je Ramo Dautović, rođen 1939. godine i imao je 56 godina kada je ubijen, koji je nestao na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine na području Kamenica-Čančari, gdje se nalazila najveća mreža sekundarnih masovnih grobnica.

Danas će biti sahranjen i Muriz (Ramiz) Baraković, rođen 1973. godine i imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak.

Hamed (Edhem) Musić, rođen je 1973. godine i imao je 22 godine kada je ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići kod Bratunca.



Ramo (Šemso) Alić rođen je 1965. godine i imao je 30 godina kada je ubijen u Bratuncu 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.

Muhidin (Osman) Osmanović rođen je 1963. godine i imao 32 godine kada je ubijen. Nestao je u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.

Huso (Rahman) Ćerimović rođen je 1963. godine i imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je na području Zvornika u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.

Nuko (Suljo) Nukić rođen je 1957. godine i imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao je u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri prva rođaka.

Ahmet (Alija) Gušter rođen je 1954. godine i imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao je na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići.

Asim (Omer) Kunić rođen je 1953. godine i imao je 42 godine kada je ubijen na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica-Čančari.



Snage Vojske Republike Srpske ubile su u julu 1995. više od 8.300 bošnjačkih muškaraca i dječaka nakon zauzimanja Srebrenice, koja je u to vrijeme bila zaštićena zona Ujedinjenih nacija, te protjerale više od 25.000 žena, djece i starijih osoba.



Najmlađa identificirana žrtva genocida u Srebrenici bila je Fatima Muhić, stara samo nekoliko sati, rođena u bazi UN-a u Potočarima. Najstarija identificirana žrtva je Hamed Salić, rođen 1927. koji je u momentu smrti imao 68 godina, a čiji posmrtni ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici kod Žepe koja je također bila pod zaštitom UN-a.

U Memorijalnom centru u Potočarima do sada su ukopane 6.772 žrtve genocida, dok je oko 250 ubijenih pokopano na drugim lokacijama prema željama njihovih porodica. Za više od 1.000 osoba iz Srebrenice i okolnih općina koje su nestale u julu 1995. još se traga.

U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još deset identificiranih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identificirane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji.

Razlog zbog kojeg se porodice još uvijek ne odlučuju na zvaničnu identifikaciju i ukop je uglavnom nekompletnost skeleta žrtava.

Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da su zločini u Srebrenici predstavljali genocid.

Pred Haškim Tribunalom sedam najviših ratnih dužnosnika Republike Srpske pravosnažno je osuđeno za genocid u Srebrenici, od čega pet na doživotni zatvor, među kojima su predsjednik RS Radovan Karadžić i glavni komandant Vojske RS-a Ratko Mladić.

Još 16 osoba osuđeno je u Hagu za različite zločine povezane sa Srebrenicom i Žepom počinjene u julu 1995. na zatvorske kazne od pet do 35 godina. Istovremeno, Sud Bosne i Hercegovine osudio je 61 osobu za genocid i druge ratne zločine u i oko Srebrenice, te vodi niz postupaka protiv više desetaka optuženih.