Pretučen organizator komemorativnog skupa u Beogradu
Vladimir Arsenijević, osnivač udruženja Krokodil iz Beograda koje se bavi kreiranjem književnih, kulturnih i društveno-političkih programa, pretučen je jutros uoči održavanja komemorativnog skupa u glavnom gradu Srbije, posvećenog 31. godišnjici genocida u Srebrenici.
Njegova supruga potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je skup otkazan.
Trebao je biti održan na platou kod stepeništa ispod Brankovog mosta.
Skup je najavila Koalicija "Ljudi pamte ljude" koju čine nevladine organizacije, fondacije, umjetnice i umjetnici okupljeni oko zajedničkog cilja čuvanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
Hiljade učesnika raznih pohoda pristižu u Potočare
Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je i učesnicima pohoda organiziranih prethodnih dana.
Hiljade ljudi koje su učestvovale u Maršu mira stigle su jučer u Potočare nakon trodnevnog pješačenja dugog oko 100 kilometara, odajući počast žrtvama genocida u Srebrenici.
Sudionici su krenuli 8. jula iz Nezuka kod Tuzle te su prošli rutom kojom su u ljeto 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale pobjeći iz opkoljene Srebrenice prema teritoriju pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine, prolazeći kroz zasjede Vojske Republike Srpske.
Marš je podijeljen u tri etape, a organizatori su ranije kazali da se za ovogodišnji pohod prijavilo oko 6.300 učesnika koji su pješačili sve ili dio etapa.
Zajedno sa učesnicima motociklističkih, biciklističkih i drugih memorijalnih maratona, u programu obilježavanja 31. godišnjice genocida je oko 9.000 učesnika.
Marš mira održava se svake godine uoči komemoracije i kolektivnog ukopa novoidentificiranih žrtava genocida u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari.
ICMP: Nauka i istrajnost porodica ključni za utvrđivanje istine o genocidu u Srebrenici
Dok se porodice danas okupljaju u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari kako bi ukopale novoidentifikovane posmrtne ostatke deset žrtava genocida u Srebrenici, Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) odaje počast svim žrtvama i ističe važnost nastavka potrage za osobama koje se još uvijek vode kao nestale.
Više od 90 posto od preko 8.000 žrtava genocida pronađeno je i identifikovano zahvaljujući naučnim istraživanjima i DNK analizi.
"Istrage genocida u Srebrenici pokazale su da se čak i najsistematičniji pokušaji prikrivanja masovnih zločina mogu razotkriti uz pomoć nauke, nezavisnih institucija, međunarodne saradnje i vladavine prava", izjavila je generalna direktorica ICMP-a Kathryne Bomberger.
Naglasila je kako je mukotrpan rad na pronalaženju, identifikaciji i dokumentovanju hiljada žrtava pomogao je da se činjenice o genocidu utvrde kroz sudske postupke.
"Taj činjenični zapis ostaje jedna od najsnažnijih zaštita od negiranja genocida i historijskog revizionizma", dodala je Bomberger.
U saopštenju ICMP-a se navodi da, iako je ostvaren značajan napredak, oko 1.000 osoba i dalje se vodi kao nestalo.
U saopštenju se naglašava da je nastavak njihovog pronalaska i identifikacije ključan za ostvarivanje pravde, ispunjavanje međunarodnih obaveza i očuvanje historijske istine.
Posmrtni ostaci jedne žrtve pronađeni nakon 27 godina, za stotinama se i dalje traga
Posmrtni ostaci deset žrtava genocida u Srebrenici bit će ukopani u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari, u okviru obilježavanja 31. godišnjice najtežeg ratnog zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić koji je rođen 1975. godine, a imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo gdje je u samo nekoliko dana ubijeno oko 1.000 ljudi.
Najstarija žrtva koja će danas biti ukopana je Ramo Dautović, rođen 1939. godine i imao je 56 godina kada je ubijen, koji je nestao na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine na području Kamenica-Čančari, gdje se nalazila najveća mreža sekundarnih masovnih grobnica.
Danas će biti sahranjen i Muriz (Ramiz) Baraković, rođen 1973. godine i imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak.
Hamed (Edhem) Musić, rođen je 1973. godine i imao je 22 godine kada je ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići kod Bratunca.
Ramo (Šemso) Alić rođen je 1965. godine i imao je 30 godina kada je ubijen u Bratuncu 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.
Muhidin (Osman) Osmanović rođen je 1963. godine i imao 32 godine kada je ubijen. Nestao je u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.
Huso (Rahman) Ćerimović rođen je 1963. godine i imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je na području Zvornika u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.
Nuko (Suljo) Nukić rođen je 1957. godine i imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao je u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri prva rođaka.
Ahmet (Alija) Gušter rođen je 1954. godine i imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao je na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići.
Asim (Omer) Kunić rođen je 1953. godine i imao je 42 godine kada je ubijen na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica-Čančari.
Snage Vojske Republike Srpske ubile su u julu 1995. više od 8.300 bošnjačkih muškaraca i dječaka nakon zauzimanja Srebrenice, koja je u to vrijeme bila zaštićena zona Ujedinjenih nacija, te protjerale više od 25.000 žena, djece i starijih osoba.
Najmlađa identificirana žrtva genocida u Srebrenici bila je Fatima Muhić, stara samo nekoliko sati, rođena u bazi UN-a u Potočarima. Najstarija identificirana žrtva je Hamed Salić, rođen 1927. koji je u momentu smrti imao 68 godina, a čiji posmrtni ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici kod Žepe koja je također bila pod zaštitom UN-a.
U Memorijalnom centru u Potočarima do sada su ukopane 6.772 žrtve genocida, dok je oko 250 ubijenih pokopano na drugim lokacijama prema željama njihovih porodica. Za više od 1.000 osoba iz Srebrenice i okolnih općina koje su nestale u julu 1995. još se traga.
U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još deset identificiranih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identificirane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji.
Razlog zbog kojeg se porodice još uvijek ne odlučuju na zvaničnu identifikaciju i ukop je uglavnom nekompletnost skeleta žrtava.
Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da su zločini u Srebrenici predstavljali genocid.
Pred Haškim Tribunalom sedam najviših ratnih dužnosnika Republike Srpske pravosnažno je osuđeno za genocid u Srebrenici, od čega pet na doživotni zatvor, među kojima su predsjednik RS Radovan Karadžić i glavni komandant Vojske RS-a Ratko Mladić.
Još 16 osoba osuđeno je u Hagu za različite zločine povezane sa Srebrenicom i Žepom počinjene u julu 1995. na zatvorske kazne od pet do 35 godina. Istovremeno, Sud Bosne i Hercegovine osudio je 61 osobu za genocid i druge ratne zločine u i oko Srebrenice, te vodi niz postupaka protiv više desetaka optuženih.