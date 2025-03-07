Dostupni linkovi

Gafovi u Crnoj Gori 2025: Šakom u čelo!

Gafovi u Crnoj Gori 2025: Šakom u čelo!
Gafovi u Crnoj Gori 2025: Šakom u čelo!

Živi li se bolje u Crnoj Gori, da li je inflacija pozitivna, kako preko smeća izračunati broj turista, zašto građani neće čistač otpadnih voda, šta vještačka inteligencija zna bolje, kako upozoriti medvjeda da ne napada ljude – u osnovi je gafova političara i javnih ličnosti u 2025. godini.

