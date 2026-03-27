G7 razmatra 575 miliona dolara za popravku Černobilja, Francuska insistira da Ukrajina nije skrajnuta

Ministri spoljnih poslova Grupe sedam (G7) razmatraju obimne napore za popravku oštećenja na zaštitnoj kupoli na ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Černobilj, uz procenjene troškove od oko 575 miliona dolara, što je znak da je Kijev i dalje u centru razgovora na visokom nivou uprkos drugim krizama u svetu.

Portparol francuskog Ministarstva spoljnih poslova Paskal Konfavre (Pascal COnfavreux) u izjavi za RSE u petak odbacio je zabrinutost koju su izrazile neke zemlje da eskalacija tenzija na Bliskom istoku skreće pažnju s Ukrajine.

"To bi mogao biti rizik, ali nije realnost", rekao je on.

Konfavre je istakao da je Ukrajina u centru fokusa sastanka G7, napominjući da ministri imaju posebnu sednicu o podršci Kijevu, kao i da će ukrajinski ministar spoljnih poslova učestvovati u diskusijama.

"Ovaj G7 je napravljen kako bi omogućio liderima da u poverenju razgovaraju o najvažnijim međunarodnim pitanjima", rekao je on. "Među njima će, naravno, biti Iran i Bliski istok – ali i Ukrajina."

Zabrinutost zbog nuklearne bezbednosti

Centralno pitanje na dnevnom redu je popravka masivnog zaštitnog sarkofaga – koji pokriva uništeni reaktor u Černobilju – pošto ga je 2025. pogodio dron.

Ukrajina je saopštila da je u pitanju bio ruski dron koji je nosio "visokoeksplozivnu bojevu glavu". Kremlj je negirao te navode, navodeći da je Kijev izneo takvu tvrdnju da bi poremetio mirovne pregovore koji su bili u toku.

Četvrti reaktor u Černobilju eksplodirao je 1985, izazvavši najgoru nuklearnu katastrofu na svetu. Sarkofag u vrednosti od 2,5 milijardi dolara podignut je 2019. kako bi se sprečilo dalje zračenja i omogućio eventualno demontiranje ostataka reaktora.

Šteta na sarkofagu, mada fizički ograničena, ima ogromne finansijske i bezbednosne implikacije.

"To pokazuje koliko je šteta značajna i koliko može biti opasna u smislu nuklearne bezbednosti", rekao je Konfavre.

Procenu troškova objavila je Evropska banka za obnovu i razvoj i ministri sada razgovaraju o tome kako sakupiti sredstva. Očekuje se da će doprinosi partnera iz G7, uključujući SAD, biti deo tih razgovora.

"O tome će se razgovarati danas (27. marta", rekao je Konfavre kada je upitan o potencijalnom učešću SAD.

Dok ministri nastavljaju diskusije, obim napora za sanaciju Černobilja ispostavio se kao jasan pokazatelj stalnih rizika koje predstavlja rat u Ukrajini, čak i daleko od aktivnih linija fronta.

Za Francusku, rekao je Konfavre, poruka G7 ostaje jasna: Ukrajina nije po strani.

"Danas razgovaramo o Ukrajini", rekao je on. "I nastavićemo to da radimo."