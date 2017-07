Makron i Tramp, Bastilja i Rusija

Američki i francuski predsjednik Donald Tramp i Emanuel Makron na vojnoj su paradi u Parizu na Dan Bastilje, dan nakon što su razgovarali o ključnim svjetskim problemima, poput borbe protiv terorizma. Tramp je poručio kako Francuska i Sjedinjene Države "dijele duh revolucije".

Francuski poziv američkom predsjedniku Donaldu Trampu na vojnu paradu u Parizu, kojom se obilježava prekretnica Francuske revolucije 1789. godine, ima simboličnu, ali i političku poruku.

Ove se godine, naime, na Dan bastilje obilježava i stogodišnjica ulaska Sjedinjenih Država u Prvi svjetski rat. Duž Šanzelizea, pored hiljada francuskih vojnika paradiralo je oko 150 američkih vojnika, pilota, marinaca, a Pariz su prelijetali i američki avioni.

Osim tog simbolizma, francuski predsjednik Emanuel Makron, kako prenose američki mediji, druženjem sa Trampom želi učvrstiti poziciju svoje države na globalnoj političkoj sceni, ali i pokušati da bude most između Amerike i Evope u vrijeme zahladnjelih odnosa. Poručio je kako je bitno da on i Tramp imaju direktan kontakt i razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Imamo puno neslaganja sa Rusijom, ali u trenutnom okruženju, posebno na Bliskom istoku, neophodno je da radimo zajedno, razmjenjujemo informacije, razmotrimo neslaganja i pokušamo pronaći rješenja. Dakle, to je moj odnos s Rusijom. Očigledno je da nemamo isti odnos kao sa Sjedinjenim Državama, ali takav je naš dugogodišnji odnos s Rusijom. I mislim da je važno da obojica imamo direkne razgovore i kontak sa predsjednikom Putinom", kazao je Makron.

Što se američkog predsjednika tiče, on je promijenio svoj raniji stav o Parizu kao gradu koji je preplavljen ekstremistima, te je kazao da je to mirno i lijepo mjesto, a Makron odličan predsjednik, koji će biti strog prema onima koji krše zakon. Nakon što su on i supruga Melanija večerali sa francuskim predsjednikom i njegovom suprugom Brižit na Ajfelovom tornju, napisao na Tviteru: "Odnosi sa Francuskom nikad jači".

Tramp je novinarima rekao da je sa francuskim predsjednikom razgovarao o prekidu vatre u Siriji, te o Ukrajini i drugim pitanjima.

"Danas se suočavamo sa novim prijetnjama režima poput Sjeverne Koreje, Irana i Sirije i vladama koje ih finansiraju i podržavaju. Takođe se suočavamo sa velikom prijetnjama terorističkih organizacija koje vode rat protiv nedužnih života", kazao je američki predsjednik.

O Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama Makron i Tramp ponovili su da imaju različite stavove, a američki predsjednik je u svom stilu kazao:

"Nešto bi se moglo desiti. Razgovaraćemo o tome u bliskoj budućnosti i ako se desi bit će sjajno, a ako ne, opet će biti u redu."

Pariz je u vrijeme posjete Donalda Trampa pod enormnim mjerama sigurnosti, koje su i inače pojačane zbog serije terorističkih napada u Francuskoj ove godine. Tako se Danom bastilje obilježava takođe i godišnjica napada kamionom u Nici, u kojem je ubijeno više od 80 ljudi.