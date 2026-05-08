Evropski milioni na čekanju, građani na makadamu: Kako izgleda put Sarajevo-Foča?

Evropski milioni na čekanju, građani na makadamu: Kako izgleda put Sarajevo-Foča?

Zvanični alternativni put iz Sarajeva za Foču preko Kalinovika vozačima je noćna mora. Sedamnaest kilometara makadama kroz šumu znači 40 minuta vožnje cestom koja je lošem stanju i nema adekvatnih saobraćajnih znakova. Jedna od najopasnijih cesta u BiH Sarajevo - Foča, zatvorena zbog odrona i klizišta, trebala je biti rekonstruisana novcem iz Plana rasta za Zapadni Balkan. Ali, zbog neusvajanja neophodnih zakona taj novac bi mogao biti izgubljen.

