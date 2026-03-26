Evropski parlament odobrio trgovinski sporazum sa SAD

Evropski parlament (EP) odobrio je trgovinski sporazum između Evropske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koji je prošle godine postignut u Škotskoj između predsednika SAD Donalda Trampa (Trumpa) i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (von der Leyen).

Ovim glasanjem je podržan sporazum, kojim se carine EU na većinu američke industrijske robe smanjuju na nulu.

Za ovaj sporazum glasalo je 417 poslanika, 154 je bilo protiv, dok je 71 bio uzdržan.

Kako je navedeno u saopštenju iz EP, usvojenim dokumentima ukida se većina carina na industrijske proizvode iz SAD-a i omogućava povlašćen pristup tržištu za širok spektar morskih i poljoprivrednih proizvoda iz SAD-a, u skladu sa obavezama koje su EU i SAD preuzeli u leto 2025. godine.

Američki ambasador pri EU, Endrju (Andrew) Puzder, pozdravio je glasanje u Evropskom parlamentu.

U saopštenju je podsetio da je jedan od glavnih prioriteta predsednika Donalda Trampa rebalansiranje ekonomskih odnosa između SAD-a i EU, najvećih na svetu, sa trgovinom vrednom 1,5 biliona dolara.

"Ovo uspešno glasanje donosi stabilnost i predvidljivost na koju su američki i evropski akteri pozivali, podstičući ekonomski rast i konkurentnost obe naše ekonomije. Radujemo se brzom završetku razgovora između pregovarača EU kako bi se finalizovala ova značajna prekretnica u trgovinskim odnosima između SAD-a i EU", naveo je američki ambasador.

Evropska komisija i Vašington zalagali su se za implementaciju sporazuma, ali su poslanici u Evropskom parlamentu odlagali njegovu podršku do prošle sedmice, usled tenzija oko Grenlanda.

Evropski parlament je uveo zaštitne mere kako bi se sporazum rebalansirao u slučaju budućih poteza američkog predsednika Donalda Trampa ili eventualnog kršenja od strane SAD.

To uključuje takozvanu "klauzulu o zalasku sunca", prema kojoj sporazum ističe u martu 2028. godine, osim ako se obe strane ne slože da ga produže. Takođe, uključena je i "klauzula o izlasku sunca", koja uslovljava carinske preferencijale time da SAD poštuju svoje obaveze iz Turnberi sporazuma.

Sada se očekuje da Evropski parlament sarađuje sa državama članicama EU kako bi pronašao zajednički stav i omogućio smanjenje carina, dok se očekuje da će priložene zaštitne mere biti glavna tačka neslaganja.

"Stav Parlamenta na plenarnoj sednici o sporazumu dobio je vrlo široku podršku za uvođenje snažnih zaštitnih mera", izjavila je predsednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola nakon glasanja.

"Delujemo na osnovu razumevanja da su carine od 15 odsto na većinu industrijske robe gornja granica i da se dodatne carine neće primenjivati iznad ovog nivoa", dodala je ona.

