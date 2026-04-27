EU poziva Srbiju da u potpunosti primeni preporuke Venecijanske komisije

Evropska unija (EU) traži od Srbije da u potpunosti primeni sve preporuke Venecijanske komisije u vezi sa pravosudnim zakonima, i istovremeno obustavi primenu ovih zakona do njihove izmene.

Portparol Evropske komisije (EK) Gijom Mersije (Guillaume Mercier) izjavio je da je mišljenje Venecijanske komisije u potpunom skladu sa stavom EK.

"Sada očekujemo da će Srbija u potpunosti sprovesti sve preporuke Venecijanske komisije što je pre moguće. Pri tome se mora poštovati transparentan i inkluzivan proces konsultacija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući Evropsku komisiju i Venecijansku komisiju", izjavio je portparol Mersije.

Izmene pravosudnih zakona u Srbiji usvojene su u januaru ove godine. EU je ocenila da se radi o ozbiljnom koraku unazad za Srbiju na putu ka EU, jer izmene ograničavaju nezavisnost tužilaštva.

Venecijanska komisija je 24. aprila ocenila da se nedavnim izmenama seta pravosudnih zakona u Srbiji uklanjaju prethodno postojeće zaštite autonomije tužilaštva.

Ovo ekspertsko telo Saveta Evrope izdalo je Srbiji devet preporuka kako da otkloni nedostatke:

Vratiti se na nehijerarhijski sistem odlučivanja o prigovorima na obavezna uputstva, kao i o odlukama o prenosu nadležnosti i supstituciji.

Odlučivanje o prigovorima na godišnji program rada javnog tužilaštva treba da ostane u nadležnosti Visokog saveta tužilaštva.

Umesto obavezne prethodne saglasnosti, zakon treba da precizira u kojim slučajevima Vrhovno javno tužilaštvo ima obavezu da obavesti Ministarstvo pravde o međunarodnim sporazumima o saradnji.

Privremena imenovanja glavnih javnih tužilaca treba ograničiti na jednu godinu, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.

Isključiti mogućnost ponovnog izbora glavnih javnih tužilaca na isto mesto po isteku mandata.

Ukinuti mogućnost ponavljanja privremenih upućivanja i ograničiti ih na iste hijerarhijske nivoe. Privremena upućivanja treba da ostanu izuzetna.

Tužioce čija su privremena upućivanja prerano okončana treba vratiti na funkcije u Tužilaštvu za organizovani kriminal, uz uvođenje mehanizma za njihovu postepenu zamenu kroz redovna imenovanja.

Obezbediti veću strukturnu i operativnu autonomiju Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal.

Mandati predsednika sudova treba da budu po pravilu neobnovljivi, uz izuzetke u ograničenim slučajevima i izuzetnim okolnostima.

Prema rečima briselskog portparola, EU prima k znanju sadržaj mišljenja Venecijanske komisije i poziva Srbiju da, u međuvremenu, odloži primenu usvojenih zakona.

Bez izmena ovih zakona, Srbija rizikuje da joj se obustave isplate evropskih finansijskih sredstava.