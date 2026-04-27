Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Vesti

EU poziva Srbiju da u potpunosti primeni preporuke Venecijanske komisije

Zastave Srbije i Evropske unije, ilustrativna fotografija
Zastave Srbije i Evropske unije, ilustrativna fotografija

Evropska unija (EU) traži od Srbije da u potpunosti primeni sve preporuke Venecijanske komisije u vezi sa pravosudnim zakonima, i istovremeno obustavi primenu ovih zakona do njihove izmene.

Portparol Evropske komisije (EK) Gijom Mersije (Guillaume Mercier) izjavio je da je mišljenje Venecijanske komisije u potpunom skladu sa stavom EK.

"Sada očekujemo da će Srbija u potpunosti sprovesti sve preporuke Venecijanske komisije što je pre moguće. Pri tome se mora poštovati transparentan i inkluzivan proces konsultacija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući Evropsku komisiju i Venecijansku komisiju", izjavio je portparol Mersije.

Pratite nas na Telegramu

Izmene pravosudnih zakona u Srbiji usvojene su u januaru ove godine. EU je ocenila da se radi o ozbiljnom koraku unazad za Srbiju na putu ka EU, jer izmene ograničavaju nezavisnost tužilaštva.

Venecijanska komisija je 24. aprila ocenila da se nedavnim izmenama seta pravosudnih zakona u Srbiji uklanjaju prethodno postojeće zaštite autonomije tužilaštva.

Ovo ekspertsko telo Saveta Evrope izdalo je Srbiji devet preporuka kako da otkloni nedostatke:

  • Vratiti se na nehijerarhijski sistem odlučivanja o prigovorima na obavezna uputstva, kao i o odlukama o prenosu nadležnosti i supstituciji.
  • Odlučivanje o prigovorima na godišnji program rada javnog tužilaštva treba da ostane u nadležnosti Visokog saveta tužilaštva.
  • Umesto obavezne prethodne saglasnosti, zakon treba da precizira u kojim slučajevima Vrhovno javno tužilaštvo ima obavezu da obavesti Ministarstvo pravde o međunarodnim sporazumima o saradnji.
  • Privremena imenovanja glavnih javnih tužilaca treba ograničiti na jednu godinu, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.
  • Isključiti mogućnost ponovnog izbora glavnih javnih tužilaca na isto mesto po isteku mandata.
  • Ukinuti mogućnost ponavljanja privremenih upućivanja i ograničiti ih na iste hijerarhijske nivoe. Privremena upućivanja treba da ostanu izuzetna.
  • Tužioce čija su privremena upućivanja prerano okončana treba vratiti na funkcije u Tužilaštvu za organizovani kriminal, uz uvođenje mehanizma za njihovu postepenu zamenu kroz redovna imenovanja.
  • Obezbediti veću strukturnu i operativnu autonomiju Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal.
  • Mandati predsednika sudova treba da budu po pravilu neobnovljivi, uz izuzetke u ograničenim slučajevima i izuzetnim okolnostima.

Prema rečima briselskog portparola, EU prima k znanju sadržaj mišljenja Venecijanske komisije i poziva Srbiju da, u međuvremenu, odloži primenu usvojenih zakona.

Bez izmena ovih zakona, Srbija rizikuje da joj se obustave isplate evropskih finansijskih sredstava.

XS
SM
MD
LG