EU poziva Srbiju da u potpunosti primeni preporuke Venecijanske komisije

Evropska unija (EU) traži od Srbije da u potpunosti primeni sve preporuke Venecijanske komisije u vezi sa pravosudnim zakonima, i istovremeno obustavi primenu ovih zakona do njihove izmene.
Portparol Evropske komisije (EK) Gijom Mersije (Guillaume Mercier) izjavio je da je mišljenje Venecijanske komisije u potpunom skladu sa stavom EK.
"Sada očekujemo da će Srbija u potpunosti sprovesti sve preporuke Venecijanske komisije što je pre moguće. Pri tome se mora poštovati transparentan i inkluzivan proces konsultacija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući Evropsku komisiju i Venecijansku komisiju", izjavio je portparol Mersije.
Izmene pravosudnih zakona u Srbiji usvojene su u januaru ove godine. EU je ocenila da se radi o ozbiljnom koraku unazad za Srbiju na putu ka EU, jer izmene ograničavaju nezavisnost tužilaštva.
Venecijanska komisija je 24. aprila ocenila da se nedavnim izmenama seta pravosudnih zakona u Srbiji uklanjaju prethodno postojeće zaštite autonomije tužilaštva.
Ovo ekspertsko telo Saveta Evrope izdalo je Srbiji devet preporuka kako da otkloni nedostatke:
- Vratiti se na nehijerarhijski sistem odlučivanja o prigovorima na obavezna uputstva, kao i o odlukama o prenosu nadležnosti i supstituciji.
- Odlučivanje o prigovorima na godišnji program rada javnog tužilaštva treba da ostane u nadležnosti Visokog saveta tužilaštva.
- Umesto obavezne prethodne saglasnosti, zakon treba da precizira u kojim slučajevima Vrhovno javno tužilaštvo ima obavezu da obavesti Ministarstvo pravde o međunarodnim sporazumima o saradnji.
- Privremena imenovanja glavnih javnih tužilaca treba ograničiti na jednu godinu, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.
- Isključiti mogućnost ponovnog izbora glavnih javnih tužilaca na isto mesto po isteku mandata.
- Ukinuti mogućnost ponavljanja privremenih upućivanja i ograničiti ih na iste hijerarhijske nivoe. Privremena upućivanja treba da ostanu izuzetna.
- Tužioce čija su privremena upućivanja prerano okončana treba vratiti na funkcije u Tužilaštvu za organizovani kriminal, uz uvođenje mehanizma za njihovu postepenu zamenu kroz redovna imenovanja.
- Obezbediti veću strukturnu i operativnu autonomiju Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal.
- Mandati predsednika sudova treba da budu po pravilu neobnovljivi, uz izuzetke u ograničenim slučajevima i izuzetnim okolnostima.
Prema rečima briselskog portparola, EU prima k znanju sadržaj mišljenja Venecijanske komisije i poziva Srbiju da, u međuvremenu, odloži primenu usvojenih zakona.
Bez izmena ovih zakona, Srbija rizikuje da joj se obustave isplate evropskih finansijskih sredstava.