Na udaru novih sankcija EU ruska nafta, banke

Evropska unija (EU) će uvesti nove sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, ciljajući njenu naftnu industriju, više ruskih banaka i odgovorne za dezinformacije, rekao je u utorak, 3. maja, Žozep Borelj (Joseph Borrell), evropski komesar za spoljnu politiku.

"Radimo na šestom paketu sankcija koji ima za cilj da ukine SWIFT za više banaka, navede aktere dezinformacija i da se pozabavi uvozom nafte," napisao je Žozep Borelj na Tviteru.

Najnovija runda sankcija bi takođe pogodila Sberbanku, najvećeg ruskog zajmodavca, rekle su diplomate, dodajući je listi nekoliko banaka koje su već isključene iz SWIFT-a.

Borelj je rekao da će mere koje je Komisija predložila protiv Rusije, koja je 24. februara napala Ukrajinu kopnom, morem i vazduhom, biti prosleđene 27 država članica EU na odobrenje.

Zvaničnici su rekli da se očekuje da će predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izložiti predložene nove sankcije u sredu i da će one uključivati zabranu uvoza ruske nafte do kraja ove godine.



Ruski predsednik Vladimir Putin obavestio je Zapad u utorak da bi mogao da prekine izvoz i poslove kao odgovor na sankcije koje su uvele EU i Sjedinjene Države.

Embargo na rusku naftu lišio bi Moskvu velikog prihoda, ali ova mera je podelila članice koje iz Rusije uvoze 26 odsto nafte.

Evropska komisija će kasnije ovog meseca predstaviti plan o tome kako Evropska unija može da zameni dve trećine svog ruskog gasa do kraja 2022, izjavila je u utorak evropska komesarka za energiju Kadri Simson.

Govoreći u Evropskom parlamentu, Simson je rekla da se EU obratila svim glavnim dobavljačima gasa kako bi pomogla da se ruski gas zameni sa alternativnim izvorima. Takođe, prema ovom planu upotreba gasa bi se delimično zamenila obnovljivim izvorima te uštedama energije.

Mađarska i Nemačka su među zemljama rezervisanim prema embarga na naftu. One smatraju da bi to dovelo do porasta cena energije što bi naštetilo njihovim ekonomijama koje se već bore sa inflacijom.

Otpor zabrani uvoza nafte oslabio je tokom protekle nedelje nakon što je postignut dogovor koji bi ponudio izuzeće Slovačkoj i Mađarskoj, rekle su diplomate Rojtersu, navodeći dve zemlje koje su veoma zavisne od ruske nafte.

Članice EU platile su više od 47 milijardi evra (47,43 milijarde dolara) Rusiji za gas i naftu otkako je izvršila invaziju na Ukrajinu, navodi se u istraživanju Centra za istraživanje energije i čistog vazduha (the Centre for Research on Energy and Clean Air).

Izvor: Reuters