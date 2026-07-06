EU poručila da odbacuje destabilizirajuće aktivnosti Rusije na Zapadnom Balkanu

Evropska unija (EU) poručila je da odbacuje destabilizirajuće aktivnosti Rusije na Zapadnom Balkanu i da odnosi s Rusijom ne mogu biti nastavljeni uobičajeno "dok režim Vladimira Putina nastavlja agresiju na Ukrajinu".

Odgovarajući na upit o nastavku suradnje između policija Republike Srpske i Moskve, Evropska komisija je za Radio Slobodna Evropa (RSE) navela da entiteti u Bosni i Hercegovinu imaju pravo razvijati međunarodnu suradnju, u oblastima za koje su nadležni, ali da se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija.

"Vanjska politika u BiH spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza", naveli su iz Evropske komisije.

Entitetski ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir potpisao je 23. juna u Moskvi memorandum o suradnji sa Olegom Baranovim, načelnikom Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu, koji je pod sankcijama EU Oleg Anatoljevič Baranov nalazi na čelu moskovske policije od 2015. godine. Predvodio je policiju tokom protesta, koji su održani početkom 2021. u Moskvi, u znak podrške opozicionaru i Alekseju Navaljnom, koji je kasnije preminuo u ruskom zatvoru.



Iako su tokom protesta mediji zabilježili brojne primjere policijskog nasilja nad demonstrantima, Baranov je tvrdio da je policija postupala u skladu sa zakonom i da na protestu niko nije povrijeđen.



Moskovsku policiju je tokom njegovog mandata pratilo nekoliko afera, među kojima je hapšenja ruskog istraživačkog novinara Ivana Golunova. Golunov je 2019. godine uhapšen pod optužbom za posjedovanje i prodaju droge, ali je oslobođen nakon što je utvrđeno da su dokazi podmetnuti.



Nekoliko policajaca koji su učestvovali u hapšenju osuđeni su zbog fabriciranja dokaza, a Baranov je osobno vodio istragu o tom slučaju.



EU ga je sankcionirala 20. jula 2023., zajedno sa Glavnom upravom Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskva, smatrajući ih odgovornim za ozbiljna kršenja ljudskih prava u Rusiji.



Sankcije EU, uz ostalo, podrazumijevaju zamrzavanje imovine i novca u EU kao i zabranu ulaska i tranzita kroz države članice EU.



U obrazloženju se navodi da je policijska uprava pod njegovom komandom pratila i proizvoljno privodila novinare, opozicione aktiviste te učesnike mirnih protesta, uz korištenje sistema za prepoznavanje lica za njihovu identifikaciju. Taj sistem je, kako se navodi upotrebljavna i za identifikaciju osoba koje su pokušavale izbjeći mobilizaciju za rat u Ukrajini..

Time je nastavljena suradnja koja je uspostavljena prije više od deset godina, a predviđa razmjenu informacija, stručne obuke te suradnju u borbi protiv terorizma i drugih oblika kriminala.

Tekst novog memoranduma nije javno objavljen, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS navelu su za RSE tek da "dodatno konkretizuje oblike suradnje u oblasti stručnog usavršavanja, razmjene iskustava i realizacije zajedničkih obuka".

Evropski parlament usvojio je 17. juna rezoluciju posvećenu BiH u kojoj je osudio suradnja vlasti RS sa ruskim zvaničnicima pod međunarodnim sankcijama. Upozoreno je da takvi odnosi predstavljaju rizik za sigurnost i stabilnost BiH.

Otkako je Rusija počela rat u Ukrajini 2022., BiH se formalno pridružila sankcijama EU protiv Moskve. No, njihovom provođenju protive se političari iz RS, predvođeni Miloradom Dodikom, predsjednikom vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata.