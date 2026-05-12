EU izdvaja 15 miliona eura za Oružane snage BiH

Vijeće Evropske unije usvojilo je 12. maja mjeru pomoći u iznosu od 15 miliona eura, s ciljem jačanja vojno-odbrambenih kapaciteta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Mjera je usvojena u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći, a osigurat će OS BiH zaštitnu opremu, opremu za hemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu zaštitu, uređaje za noćno osmatranje i teretna vozila.

Također će, po potrebi, osigurati prateće materijale i usluge, uključujući i operativnu obuku.

Ova odluka dolazi u okviru podrške koja je do sada pružena kroz bilateralne pakete pomoći iz 2021. i 2022. godine, saopćila je Delegacija EU u BiH.

Usmjerena je, kako se navodi, na jačanje operativne spremnosti Oružanih snaga BiH, te mogućnost njihovog doprinosa operacijama i misijama Zajedničke sigurnosne i odbrambene politike Evropske unije, te svim međunarodnim koalicijama.



"U regionalnom kontekstu, EU i BiH kontinuirano potvrđuju svoju opredijeljenost za unapređenje saradnje u ovoj oblasti, uključujući i kroz učešće BiH u Balkanskim medicinskim snagama, regionalnoj inicijativi koja je, također, podržana putem Evropskog instrumenta mirovne pomoći", navodi se.

Evropski instrument mirovne pomoći uspostavljen je u martu 2021. godine za financiranje aktivnosti u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike, s ciljem sprečavanja sukoba, očuvanja mira i jačanja međunarodne sigurnosti i stabilnosti.

Omogućava EU da finansira aktivnosti usmjerene na jačanje vojno-odbrambenih kapaciteta trećih država, te regionalnih i međunarodnih organizacija.

BiH trenutno za odbranu izdvaja manje od jedan posto bruto društvenog proizvoda (BDP), što iznosi oko 400 miliona maraka godišnje, odnosno približno 200 miliona eura.

Najviše novca odlazi za plate, naknade, smještaj i druge tekuće troškove Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Istovremeno, za modernizaciju, nabavku nove opreme i razvoj borbenih sposobnosti iz postojećeg budžeta ostaje svega oko 20 posto.