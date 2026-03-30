EU produžila okvir za restriktivne mere u vezi sa situacijom u BiH

Savet Evropske unije (EU) produžio je okvir za restriktivne mere u vezi sa situacijom u Bosni i Hercegovini za dodatnih godinu dana, saopštila je ova institucija.

"Evropska unija će stoga zadržati mogućnost uvođenja ciljanih restriktivnih mera pojedincima ili subjektima koji podrivaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Restriktivne mere mogu se uvesti i protiv onih koji ozbiljno ugrožavaju bezbednosnu situaciju u zemlji ili podrivaju Dejtonski/Pariški opšti okvirni sporazum za mir", navodi se u saopštenju Saveta EU.

Restriktivne mere koje je EU usvojila 2011. godine, i koje se redovno produžavaju, sastoje se od zamrzavanja imovine, zabrane stavljanja sredstava na raspolaganje i zabrane putovanja u EU za fizička lica.

Reč je, inače, o praznoj listi na koju se po potrebi mogu dodavati imena, ali na kojoj i dalje nema nijednog imena.

"Savet EU prati događaje u Bosni i Hercegovini i može razmotriti korišćenje svih instrumenata koji su mu na raspolaganju u slučaju pogoršanja situacije u zemlji", potvrđuje se u saopštenju, uz naglašavanje nedvosmislene posvećenosti perspektivi BiH za članstvo u EU kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države.