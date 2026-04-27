EU žali što Srbija još nije procesuirala odgovorne za napad u Banjskoj

"Nakon prošlonedeljne presude o napadu u Banjskoj, EU žali što Srbija još uvek nije preduzela potrebne korake da privede pravdi odgovorne za napade na severu Kosova 2023. godine", kazao je portparol Evropske komisije, komentarišući odluku Osnovnog suda u Prištini, koji je 24. aprila osudio trojicu optuženih za ovaj napad.

Blagoje Spasojević i Vladimir Tolić osuđeni su na doživotni zatvor, dok je Dušan Maksimović osuđen na 30 godina.

Napad u Banjskoj desio se 24. septembra 2023. godine. Tokom napada ubijen je Afrim Bunjaku, kosovski policajac i trojica srpskih napadača. Odgovornost za ovaj napad preuzeo je Milan Radoičić, bivši potpredsednik Srpske liste – najveće stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda.

Trojica optuženih bili su deo grupe od 45 osoba protiv kojih je podignuta optužnica oko godinu dana nakon napada na severu Kosova. Među njima je i Milan Radoičić, bivši potpredsednik Srpske liste, najveće stranke kosovskih Srba, koji je u optužnici označen kao "vođa terorističke grupe".

Sud je odlučio da razdvoji krivični postupak protiv Spasojevića, Tolića i Maksimovića, koji se nalaze u pritvoru od septembra 2023. godine, dok je za preostalih 42 optužena odbio zahtev Specijalnog tužilaštva Kosova za suđenje u odsustvu.

Institucije sa sedištem u Briselu redovno su pozivale beogradske vlasti da utvrde odgovornost za ovaj napad i odgovorne privedu pravdi. Međutim, u Srbiji još nije podignuta ni optužnica, uprkos pozivima EU, SAD i NATO-a, ali i obećanjima predsednika Srbije da će krivci biti procesuirani.

Za oružani napad na kosovsku policiju na severu zemlje, ni posle skoro tri godine nema optužnice protiv organizatora Milana Radoičića, koji se nalazi u Beogradu.

Radoičić i dalje ima zabranu napuštanja boravišta i obavezu javljanja policiji, kažu za RSE u Višem sudu, dok Tužilaštvo ćuti o optužnici.