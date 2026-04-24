Troje ljekara u Sarajevu osuđeno zbog smrti djevojčice Džene Gadžun

Troje ljekara proglašeno je na sudu u Sarajevu krivim za krivična djela protiv zdravlja ljudi, nesavjesno liječenje i zloupotrebu položaja, nakon smrti dvoipogodišnje djevojčice Džene Gadžun prije četiri i po godine.

Ona je preminula 14. novembra 2021, tri dana nakon što je, zbog korekcije spuštenog očnog kapka, operisana u privatnoj ordinaciji.

Kantonalni sud u Sarajevu je u prvostepenoj presudi prvooptuženom Suadu Rožajcu odredio kaznu od deset godina zatvora i izrekao mu mjeru zabrane vršenja ljekarskog poziva u trajanju od osam godina.

Drugooptužena Nina Jovanović i trećeoptužena Jasmina Halimić su bile optužene za zloupotrebu položaja.

Jovanović je osuđena na kaznu od četiri godine i po godine zatvora. Zabranjeno joj je vršenje ljekarskog poziva i funkcije u trajanju od šest godina.

Jasmina Halimić je osuđena na tri godine zatvora i dobila je mjeru zabrane vršenja ljekarske funkcije u trajanju od tri godine.

Djevojčica je primljena 11. novembra 2021. u privatnu ordinaciju, u kojoj je pregledana, a potom je operisana u prostorijama druge.

Operativni zahvat izveden je pod totalnom anestezijom. Djevojčica je pala u komu i prevezena je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je preminula.

Roditelji preminule djevojčice u medijskim istupima su ispričali da su na operativni zahvat u Sarajevo djevojčicu doveli po preporuci njene liječnice.

Radi se o liječnici koja je u to vrijeme bila uposlena u Kantonalnoj bolnici Zenica, u srednjoj Bosni, dok je dopunsku djelatnost obavljala u privatnoj ordinaciji u Sarajevu.

Zbog njene smrti nekoliko puta su protestovali i građani, koji su tražili odgovornost, ali i efikasniji pristup pravosuđa u procesuiranju ovog i sličnih slučajeva.