Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Vesti

Troje ljekara u Sarajevu osuđeno zbog smrti djevojčice Džene Gadžun

Roditelji preminule djevojčice tokom izricanja presude, 24. april 2026.
Roditelji preminule djevojčice tokom izricanja presude, 24. april 2026.

Troje ljekara proglašeno je na sudu u Sarajevu krivim za krivična djela protiv zdravlja ljudi, nesavjesno liječenje i zloupotrebu položaja, nakon smrti dvoipogodišnje djevojčice Džene Gadžun prije četiri i po godine.

Ona je preminula 14. novembra 2021, tri dana nakon što je, zbog korekcije spuštenog očnog kapka, operisana u privatnoj ordinaciji.

Kantonalni sud u Sarajevu je u prvostepenoj presudi prvooptuženom Suadu Rožajcu odredio kaznu od deset godina zatvora i izrekao mu mjeru zabrane vršenja ljekarskog poziva u trajanju od osam godina.

Izricanje presude na Kantonalnom sudu u Sarajevu, 24. april 2026.
Izricanje presude na Kantonalnom sudu u Sarajevu, 24. april 2026.

Drugooptužena Nina Jovanović i trećeoptužena Jasmina Halimić su bile optužene za zloupotrebu položaja.

Jovanović je osuđena na kaznu od četiri godine i po godine zatvora. Zabranjeno joj je vršenje ljekarskog poziva i funkcije u trajanju od šest godina.

Jasmina Halimić je osuđena na tri godine zatvora i dobila je mjeru zabrane vršenja ljekarske funkcije u trajanju od tri godine.

Djevojčica je primljena 11. novembra 2021. u privatnu ordinaciju, u kojoj je pregledana, a potom je operisana u prostorijama druge.

Operativni zahvat izveden je pod totalnom anestezijom. Djevojčica je pala u komu i prevezena je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je preminula.

Roditelji preminule djevojčice u medijskim istupima su ispričali da su na operativni zahvat u Sarajevo djevojčicu doveli po preporuci njene liječnice.

Radi se o liječnici koja je u to vrijeme bila uposlena u Kantonalnoj bolnici Zenica, u srednjoj Bosni, dok je dopunsku djelatnost obavljala u privatnoj ordinaciji u Sarajevu.

Zbog njene smrti nekoliko puta su protestovali i građani, koji su tražili odgovornost, ali i efikasniji pristup pravosuđa u procesuiranju ovog i sličnih slučajeva.

Povezani sadržaji
XS
SM
MD
LG