Ministar odgovoran sam sebi

Da li Aleksandar Pejović, koji istovremeno obavlja funkciju ministra evropskih poslova i glavnog pregovarača sa Evropsku uniju u statusu ambasadora, krši Ustav i zakone Crne Gore, kako tvrde iz NVO sektora?

Dok se čeka odgovor Agencije za sprječavanje korupcije, nakon kojeg će se izjasniti Vlada, postavlja se pitanje: ima li u vršenju više funkcija i primanju više plata bilo šta sporno za nadležne crnogorske institucije...

Aleksandar Andrija Pejovć je pored funkcije ministra evropskih poslova u Vladi Crne Gore i glavni pregovarač Crne Gore sa EU i to sa statusom ambasadora. "Spajanjem ove dvije funkcije prekršen je Ustav u dijelu nespojivosti funkcija", smatra Centar za građansko obrazovanje (CGO) koji od premijera Duška Markovića traži njegovo razrješenje, a od Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) da pokrene postupak za utvrđivanje sukoba interesa.

Pejović za obje funkcije prima plate, kaže Ana Nenezić i objašnjava, da pored kršenja Ustava Pejović krši i Zakon o sprječavanju korupcije. A time što je pored državnih Aleksandar Pejović i partijski funkcioner odnosno, član Glavnog odbora DPS krši i Zakon o vanjskim poslovima - precizirala je Nenezić koja se poziva na članove Zakona.

"To je suprotno članu 104 Ustava Crne Gore koji propisuje da "predsjednik Vlade i član Vlade ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost. Pejović krši i članove 7, 9 i 23 Zakona o sprječavanju korupcije. A zakon o vanjskim poslovima propisuje u članu 109 da 'diplomata ne može biti član organa političke stranke' čime Pejović krši i Zakon o vanjskim poslovima jer je i visoki funkcioner DPS-a, pa samim tim ne može biti ambasador", objasnila je Nenezić.

"Iz svega navedenog je jasno da Pejović krši i Zakon o vanjskim poslovima pored Ustava i Zakona o sprječavanju korupcije. Čini mi se da to daje čitavom ovom slučaju jednu dodatnu notu ozbiljnosti. I zato je potpuno realno da dobijemo što prije odgovore nadležih", kaže Nenezić.

Ali ministar Pejović ne misli da je bilo šta sporno u činjenici da obavlja više državnih funkcija i za Radio Slobodna Evropa kaže da sve radi u skladu sa Ustavom i zakonima.

"Žao mi je što je CGO uložio toliki trud i energiju u nešto što su neosnovane i nepotrebne insinuacije da se radi o nekom nezakonitom radu ili ponašanju naših institucija, a prije svega u mom imenovanju. Pričekaćemo i stav ASK od koje je zatraženo mišljenje. I ja odgovorno mogu reći da ono što radim i kao glavni pregovarač i kao ministar je u potpunosti zasnovano na zakonu. Iza toga mogu u svakom trenutku stati i kao član Vlade i kao neko ko se šest godina bravi pregovaračkim procesom", poručio je Pejović.

Poseban dio ove priče oko spojivosti funkcija se, prema tvrdnjama CGO, odnosi na hijerarhiju odnosno, ko kome odgovara, pa to pitanje problematizuje Ana Nenezić i napominje da od nadležnih traže hitno objašnjenje.

"Jer je kroz ovu pravnu zavrzlamu za koju, rekla bih, ne postoji komparativna praksa vrlo teško utvrditi ko je zapravo kome tu odgovoran. Ministar je odgovoran Predsjedniku Vlade i to je vrlo jasno. A kao ambasador po sili zakona, on je odgovoran ministru vanjskih poslova. Vrlo je to teško reći i mislim da je to jedna zavrzlama koju treba da razriješe sami predstavnici Vlade koji će objasniti kako smo se našli u ovoj situaciji", smatra Nenezić.

Za sve svoje funkcije Pejović prima platu, kaže Nenezić, koja je na osnovu dostupnih podataka preračunala da je to do 5.000 eura na mjesečnom nivou uz sve dodatne troškove koje mu po funkcijama koje obavlja pripadaju.

Ali ministar Pejović tvrdi da su sva njegova primanja u skladu sa zakonom i uredno prijavljena nadležnoj ASK. Ipak, Pejović za RSE nije odgovorio na pitanje o kolikom iznosu je riječ na mjesečnom nivou.

"Dakle, radi se o plati ministra na koju ide i naknada za ono što je poseban status koji ima glavni pregovarač sa EU kao ambasador koji nije postavljen u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima nego na osnovu posebne odluke Vlade", precizirao je Pejović.

CGO je tražila od ASK pokretanje postupka protiv Pejovića za utvrđivanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, pa Nenezić smatra da "u skladu sa efikasnošću u radu te Agencije u nekim drugim slučajevima" očekuje brzo i efikasno postupanje i u ovom predmetu.

Pored CGO oglasila se Socijademokratska partija (SDP) ocjenom da je nedopustivo da ministar u Vladi, zadužen za evropske poslove, bude osoba koja nezakonito pokriva više funkcija kršeći tako osnovnu evropsku vrijednost - vladavinu prava.

Uz to SDP smatra da je suštinski problematično da proces EU integracija, koji treba da bude proces čitavog društva, bude vođen od "partijskog vojnika koji će partijski interes uvijek staviti ispred državnog”.

Ali Pejović ne misli da je zakonski sporno njegovo članstvo u vladajućoj partiji, (član GO DPS) i obavljanje funkcije glavnog pregovarača sa EU ali precizira da će ipak sačekati na zvanične stavove ASK.

"Sačekaćemo tumačenje ASK. Ja sam vam rekao, da moje imenovanje za ambasadora unutar misije nije urađeno u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima nego na osnovu odluka pregovaračke strukture. Prema tome ne vidim mjesta za kršenje ali evo da sačekamo tumačenje ASK", pojasnio je Pejović.